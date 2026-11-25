धर्म डेस्क। ग्रह-नक्षत्रों की चाल हमारे दैनिक जीवन, करियर और रिश्तों पर गहरा असर डालती है। 25 नवंबर 2026, बुधवार का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, पदोन्नति और मांगलिक कार्यों के अवसर लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ राशियों को अपनी वाणी, खर्चों और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा राशिफल।

मेष (Aries) आज कोई सुखद समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किए गए नए प्रयोग आपको लाभ देंगे और व्यापार-व्यवसाय में मुनाफा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट और मित्रों का साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

वृषभ (Taurus) आज का दिन अच्छा है। घर में किसी मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं। किसी पुराने कार्य को लेकर मन में चल रही चिंता का समाधान होगा। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नौकरी वालों के लिए कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी का उपयोग संभलकर करें। मिथुन (Gemini) आज व्यापार-व्यवसाय में लाभ के प्रबल योग बनेंगे और आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि, किसी कार्य को लेकर चल रही योजना में कुछ व्यवधान आ सकता है। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे और लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क (Cancer) आज विशिष्ट और व्यक्तिगत लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चल रही समस्या खत्म होगी। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य लाभ की रहेगी। नौकरी वालों के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि न्यायालय पक्ष या कानूनी मामलों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। सिंह (Leo) आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग हैं और किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी। लंबी यात्राओं के योग हैं, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में विवाद बन सकता है। कन्या (Virgo) आज व्यापार-व्यवसाय में लाभ के बेहतरीन योग बनेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा और किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है और पदोन्नति (Promotion) की प्रबल संभावना है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान में वृद्धि होगी। तुला (Libra) आज स्वास्थ्य में लाभ रहेगा और पारिवारिक लोगों के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे। व्यापार-व्यवसाय में मुनाफे के योग हैं और प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से भी लाभ होगा। निजी कार्य के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, नौकरी वालों के लिए आज का दिन कुछ विवादों से भरा रह सकता है।

वृश्चिक (Scorpio) आज यात्रा आदि में विशेष सावधानी रखें और वाहन का उपयोग संभलकर करें। पारिवारिक लोगों के साथ आज किसी बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। धनु (Sagittarius) आज का दिन अच्छा है और कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं, हालांकि पारिवारिक लोगों के साथ कुछ मतभेद भी रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी बन सकती है। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए शेयर मार्केट में निवेश सोच-विचार कर करें और यात्रा आदि में सावधानी बरतें। मकर (Capricorn) आज घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। मौसम की दृष्टि से दिन सुहावना है और स्वास्थ्य में राहत रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग हैं। हालांकि, नौकरी वालों के लिए आज का दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है, विवादों के कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं।