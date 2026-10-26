Aaj Ka Rashifal 26 October 2026: मेष, मिथुन और मकर राशि वालों को आज होगा धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार, कुछ राशियों को आज व्यापार, करियर और आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को स्वास्थ्य और निवेश को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

मेष, वृषभ, और मिथुन राशि वालों के लिए आज धन लाभ और कार्यक्षेत्र में तरक्की के शुभ योग बन रहे हैं। वहीं, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत, विरोधियों और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।

मेष - आज आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आज बड़ी लगन के साथ आप कार्य को पूरा करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। बृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए लोगों के साथ जुड़ना होगा। आर्थिक लाभ के योग होंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आज आप नया वाहन ले सकते हैं। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा।

मिथुन - आज का दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा और व्यापार व्यवसाय में विस्तार होगा। पुराना निवेश आज आपको बड़ा लाभ दे सकता है। स्वास्थ्य मैं लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। घर में नए मेहमान का आगमन होगा। नौकरी वालों के लिए सुखद समाचार मिलेगा। कर्क - आज आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी। आज तारीख की अधिकता के कारण भागदौड अत्यधिक रहेगी। स्वास्थ्य में नर्मी गर्मी बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के बड़े योग हैं। नया वाहन नया मकान खरीदने के योग बनेंगे। सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। हालांकि आज आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा नहीं तो किसी मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में साथी लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की संभावना है। कन्या - आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में बड़े लोगों से जोड़ना होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। करियर के लिए आज का दिन अच्छा है। पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे।

तुला - आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ चल रही मतभेद खत्म होंगे। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ के योग हैं, बचत में आज आप निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य कर्म से आज आपके महत्वपूर्ण कार्य टल सकते सकते हैं। कारोबार मैं आज किसी सहयोगी का साथ लेना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहे। पारिवारिक लोगों से मतभेद हो सकते हैं। धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक नहीं लाभ के योग बनेंगे। आज आप अपने कार्यक्षेत्र को बदल सकते हैं। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में बड़े मुनाफे के योग बनेंगे। आज अत्यधिक परिश्रम करना होगा। लंबी यात्राओं पर जाने के योग बन सकते हैं।