Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: सिंह को व्यापार में मिलेगा धन कमाने का मौका, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। 28 सितंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से कुछ राशि के जातकों को नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं। मेष, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है।

वहीं वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य, पारिवारिक मतभेद और विवादों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कुछ राशियों के लिए नए काम की शुरुआत, यात्रा और व्यापार विस्तार के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

मेष आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सुखात समाचार मिलेगा। पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। आज आप शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आप किसी नए कार्य को लेकर विचार बना सकते हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। वृषभ आज का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी। किसी अपने खास व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन सामान्यतः ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी आदि के योग हैं।

मिथुन आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानी खत्म होगी। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आज परिवार के साथ किसी आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा। कोई पुराना विवाद खत्म होगा। कर्क आज का दिन आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। कार्यक्षेत्र लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। बड़े लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक मुनाफा आज मिलने वाला है। किसी नए व्यापार की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में चल रहे विवाद खत्म होंगे। पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे। सिंह आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा। करियर के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज आपकी वाणी के प्रभाव से लोग प्रभावित होंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कन्या आज का दिन आपका अच्छा है। आज आप किसी बड़े कार्य को लेकर योजना बना सकते हैं। इसमें मित्रों परिजनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज बड़े मुनाफे के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक लोगों के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में चल रहा विवाद खत्म होगा।

तुला आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप किसी बड़े कार्य को लेकर कार्य योजना बना सकते हैं। आज स्थान परिवर्तन के बड़े योग हैं। आप अपने पुराने निवास को छोड़ सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे। घरेलू समस्याओं के चलते आपसी झगड़े की संभावना है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। वृश्चिक आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप किसी कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य में लाभ होगा। नए लोगों से जुड़ना होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। धनु आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। मेहमानों का आगमन होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे। आज किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।