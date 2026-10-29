Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: मेष, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ अवसर, धन लाभ और नई सफलताएं लेकर आया है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार, मेष, सिंह, कन्या और धनु राशि के जातकों को आज व्यापार तथा कार्यक्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलने के प्रबल योग हैं। वृषभ और मकर राशि वालों को नई संपत्ति या वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है।

दूसरी ओर, तुला और वृश्चिक राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक विवादों और व्यर्थ के खर्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। कर्क व मीन राशि के लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं कि सितारों की स्थिति के अनुसार आज का दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है।

मेष - आज का दिन आपके लिए शानदार है। आज आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी। सामाजिक राजनीति के क्षेत्र में आज आपको सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आर्थिक लाभ के बड़े योग बनेंगे। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा। वृषभ - आज अपने परिवार वालों के साथ आपके पुराने मतभेद खत्म होंगे। व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। नौकरी वालों के लिए आज आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नया वाहन, मकान खरीदने के योग बनेंगे।

मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में लाभ होगा। हालांकि आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी वालों के लिए आज विरोध का सामना करना होगा। कर्क - आज अपना नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा। परेशानियों के चलते आज आप काफी हताश हो सकते हैं। हालांकि आज आपके द्वारा किया गया कार्य समय आने पर आपको बड़ा लाभ देगा। सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने कार्य में भी आज आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप बड़ा लाभ कमा सकते हैं। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है शुभ समाचार मिलेगा। कन्या - आज का दिन आपको बड़ा लाभ दिलाने वाला है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में आज बड़ी कामयाबी आपको प्राप्त होगी।

तुला - आज आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा। आर्थिक समस्या के चलते आज आपके बड़े कार्य रुक सकते हैं। मित्रों और परिजनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा। वृश्चिक - आज का दिन अपने परिवार वालों के साथ आपका विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद के चलते आज आपको न्यायालय पक्ष जाना पड़ सकता है। परिजनों से विरोध का सामना होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवाह से भरा रहेगा। धनु - आज कार्यक्षेत्र में बड़े आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी के क्षेत्र में आज आप को बड़ी सफलता मिल सकती है। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। आर्थिक दृष्टि से आज आपको कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी।