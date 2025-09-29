Aaj Ka Rashifal 29 September 2025: सोमवार को इन राशियों के करियर में मिलेगा फायदा, पढ़िए दैनिक राशिफल

धर्म डेस्क। 29 सितंबर 2025 का दिन राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। कुछ जातकों को व्यापार और करियर में नए अवसर मिलेंगे तो कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहना होगा। कई लोगों के लिए यह समय लाभकारी और शुभ समाचार लाने वाला साबित हो सकता है, वहीं कुछ राशियों को वाद-विवाद और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

धार्मिक और मांगलिक कार्यों के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और समझदारी से बिताने पर सफलता और शांति दोनों ही प्राप्त हो सकती हैं। मेष - यह दिन सामान्य रहेगा और ठीक-ठाक ही चलेगा। बाहर निकलने के कुछ जरूरी काम भी हो सकते हैं। कार्यस्थल पर नया प्रोजेक्ट या कार्य शुरू हो सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृषभ - आज के समय में नया अवसर ढूंढना संभव है और आप एक नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार में भागीदारी करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि साझेदारी से लाभ और मान-सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं. कुछ योजनाओं के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, जिससे दूरी या समय की चाह में बदलाव आएगा. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आप कुछ चिंतित भी हो सकते हैं, पर सही कदम उठाने से स्थिति बेहतर हो सकती है। मिथुन - आज आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं, व्यर्थ के वाद-विवादों में न उलझिए। वाणी पर संयम रखें; व्यापार में कोई नया काम शुरू न करें और आर्थिक जोखिम उठाने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

कर्क - यह समय है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने का, खान-पान पर संयम बरतने का और अनावश्यक वाद-विवाद से दूरी बनाए रखने का। पारिवारिक स्तर पर पैतृक संपत्ति के कारण मतभेद की स्थिति उभर सकती है, इसलिए परिवार के साथ चल रही सोच-विचार में स्पष्टता और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें और हर कदम की योजना बना लें। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। सिंह - यह समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। आज आपको अपने लंबित पुराने कामों के पूरे होने से मन आनंदित रहेगा और कार्य क्षेत्र में परिवार के सदस्यों से भी सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों को पदोन्नति मिल सकती है, जिससे करियर में उन्नति के अवसर खुलेंगे। घर-परिवार में जीवनसाथी का सहयोग भी मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से अपने दायित्व निभा पाएंगे। इसके अलावा किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव होगी। कन्या - आज आपका स्वास्थ्य मजबूत और शुभ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आप अपने व्यापार या व्यवसाय में नया काम शुरू करेंगे, जिससे लाभ के अवसर सामने आएंगे। यदि आप किसी बड़े पार्टनरशिप या संयुक्त उद्यम में भागीदारी ढूंढ रहे हैं, तो वह संभव हो सकता है और आपको भागीदारी के अच्छे मौके मिलेंगे। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा और घर में सुकून भरे वातावरण का निर्माण होगा। साथ ही परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की सभी संभावनाएं बनी रहेंगी। तुला - यह समय है कि आप अपना स्वास्थ्य सबसे पहले रखें, खान-पान पर संयम बनाए रखें और बाहर कम ही निकलें. किसी को बड़ी रकम उधार न दें. व्यापार में यदि पुराने सहयोगी साथी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़े, तो सावधानी बरतें. वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।

वृश्चिक - आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य में हल्की-सी गिरावट महसूस हो सकती है, क्योंकि काम का अधिक भार आपके ऊपर बना रहेगा। इस वजह से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दोनों बढ़ सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको एक लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थकान बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के कारण आज आप कुछ तनावपूर्ण स्थिति में फंस सकते हैं और परिवार के भीतर मतभेद भी उभर आ सकते हैं। धनु - आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। मन आज खुशी से भरपूर रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों के साथ वातावरण शुभ बनेगा। आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी और विचारों का केंद्र ज्ञान और धर्म के प्रति रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव दिख सकते हैं, पर कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। व्यवसाय में नए अवसर हाथ लगेंगे। मकर - आज आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप किसी बाहर घूमने की योजना बना लें; यात्रा के दौरान स्वास्थ्य में भी आपको बेहतर महसूस होगा। घर में स्नेह और प्रेम का माहौल बना रहेगा, और परिवार के साथ मिलकर आप आज कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में नया अवसर और नया क्षेत्र आपके सामने आ सकता है। किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देने से बचें।