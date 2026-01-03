Aaj Ka Rashifal 3 January 2025: कर्क, वृश्चिक और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग; पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। आज 3 जनवरी 2026, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। आज का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति का आकलन करता है।

कुछ राशियों के लिए दिन शुभ और सफलता देने वाला रहेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, विवाद और तनाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज कई जातकों के लिए नए कार्य, यात्रा, संपत्ति खरीद और धार्मिक गतिविधियों के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है।

मेष - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें। वृषभ - आज व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं।

मिथुन - दिन ठीक-ठाक रहेगा। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं, धार्मिक यात्रा संभव है। कर्क - आज का दिन शुभ रहेगा। जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में साझेदारी से बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में नया मेहमान आ सकता है, मन प्रसन्न रहेगा। सिंह - आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है। व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें। झूठा आरोप लग सकता है। स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी। व्यापार में परिवर्तन से बचें। पारिवारिक तनाव संभव है। कन्या - किसी अपने के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है। किसी संबंधी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में पार्टनर से धोखा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। तुला - आज मन प्रसन्न रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। व्यापार में लाभ होगा और नया कार्य साझेदारी में शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।