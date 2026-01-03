मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 3 January 2025: कर्क, वृश्चिक और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग; पढ़ें राशिफल

    3 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कुछ को स्वास्थ्य व पारिवारिक तनाव झेलना पड़ सकता है। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 07:12:20 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 08:25:15 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 3 January 2025: कर्क, वृश्चिक और कुंभ की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के योग; पढ़ें राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, सिंह, मकर को विवाद और तनाव से बचना चाहिए
    2. कर्क, वृश्चिक, कुंभ के लिए सफलता और लाभ के योग
    3. वृषभ, धनु को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी

    धर्म डेस्क। आज 3 जनवरी 2026, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। आज का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति का आकलन करता है।

    कुछ राशियों के लिए दिन शुभ और सफलता देने वाला रहेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, विवाद और तनाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज कई जातकों के लिए नए कार्य, यात्रा, संपत्ति खरीद और धार्मिक गतिविधियों के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है।


    मेष - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। मित्रों से आर्थिक सहयोग मिलेगा। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें।

    वृषभ - आज व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं।

    मिथुन - दिन ठीक-ठाक रहेगा। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं, धार्मिक यात्रा संभव है।

    कर्क - आज का दिन शुभ रहेगा। जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में साझेदारी से बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में नया मेहमान आ सकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

    सिंह - आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रह सकता है। व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें। झूठा आरोप लग सकता है। स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी। व्यापार में परिवर्तन से बचें। पारिवारिक तनाव संभव है।

    कन्या - किसी अपने के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है। किसी संबंधी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में पार्टनर से धोखा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है।

    तुला - आज मन प्रसन्न रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। व्यापार में लाभ होगा और नया कार्य साझेदारी में शुरू कर सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

    वृश्चिक - आज सफलता का दिन है। नौकरी के प्रयास सफल होंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नया वाहन या मकान खरीदने के योग हैं। वाद-विवाद से दूर रहें।

    धनु - स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। पारिवारिक समस्याओं से मन अशांत रहेगा। व्यापार में सहयोगियों के कारण नुकसान हो सकता है। घाटा संभव है। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं।

    मकर - दिन परेशानियों भरा रह सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में किसी अपने से संबंधित अप्रिय समाचार मिल सकता है। व्यापार में हानि के योग हैं। यात्रा में सावधानी रखें, वाणी पर संयम रखें।

    कुंभ - आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। न्यायालयीन मामलों में विजय मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मित्रों व संबंधियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नया कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ और धार्मिक यात्रा के योग हैं।

    मीन - आज आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के आगमन से मन प्रसन्न होगा। परिवार के साथ बड़े कार्य की योजना बनेगी। घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन या मकान खरीदने के योग हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.