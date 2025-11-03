Aaj Ka Rashifal 3 November 2025: मेष से मीन तक कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन बारहों राशियों के लिए नई दिशा और परिवर्तन के संकेत लेकर आया है। जहां कुछ राशि वालों को आर्थिक और व्यवसायिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने के योग हैं, वहीं कुछ के लिए स्वास्थ्य और निवेश को लेकर सतर्कता जरूरी है। ग्रहों की चाल आज ऐसे अवसर भी दे रही है जो भविष्य की नींव को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए सोच-समझकर हर कदम उठाएं और जल्दबाजी से बचें।

मेष - मेष राशि वालों के लिए दिन शुभ आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन काफी शुभ संकेत लेकर आया है। पुराने विवादों से मुक्ति मिलने की संभावना है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं।

वृषभ - आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है. संभव है कि आपका कोई पुराना रुका हुआ कार्य आखिरकार पूरे होने की दिशा में आगे बढ़े, जिसे आप कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस सफलता से आपका आत्मविश्वास बुलंद हो सकता है आज आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिसे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला योगदान मिल सकता है। उनकी सलाह या सहयोग भविष्य के फैसलों को दिशा दे सकता है, मन में धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा का विचार उभर सकता है। मिथुन - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, और मन में कई आशंकाओं का वास बना रहेगा। किसी को बड़ी धनराशि उधार देना आज आपके लिए उचित नहीं होगा, यह विचार आपके भीतर स्थिर रहने की सलाह देता है। आप आज अपने दिमाग में किसी नए कार्य की योजना भी बना सकते हैं, पर आर्थिक दृष्टि से इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना संभव है। व्यापार या व्यवसाय में गिरावट का आभास भी हो सकता है

कर्क - आज का दिन स्वास्थ्य, व्यवसाय और पारिवारिक विषयों पर कुछ स्पष्ट संकेत दे रहा है. मौसमी बीमारियां सक्रिय रहने के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, जिससे दिन भर ऊर्जा हीनता या थकान महसूस हो सकती है। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाते रहें। व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं सिंह - आज के अवसर एक उज्जवल भविष्य की ओर आज आप एक नया कारोबार शुरू करने का विचार कर सकते हैं, और सही योजना के साथ इसमें सफलता की संभावना प्रबल है। अगर विचार को ठोस योजना, सही मार्गदर्शन और समय पर कदमों के साथ लागू किया जाए, तो नया व्यवसाय मजबूती से स्थापित हो सकता है। वित्तीय क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, रुका हुआ धन मिल सकता है कन्या - आज के दिन कुछ बातों को अनदेखा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, अन्यथा बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। खास तौर पर व्यापार या व्यवसाय में बड़े पूंजी निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें; बिना योजना के कदम उठाने से नुकसान हो सकता है। आज किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करने में ही समझदारी है। नए उद्योग, नए प्रोजेक्ट या नई साझेदारियाँ आज के दिन जोखिम भरे हो सकती हैं तुला - आज का दिन कुछ चिंताओं के कारण आपको परेशान नजर दिलाएगा. आपकी सोच और किए गए कार्यों में अवरोध आ सकता है, जिससे मंजिल तक पहुँचने की गति धीमी पड़ेगी. व्यापार-व्यवसाय में बेकार खर्चों की प्रवृत्ति दिखने से आर्थिक स्थिति कमजोर महसूस होगी. ऐसे समय में नया कोई बड़ा कार्य शुरू करने से बचना समझदारी होगी अन्यथा भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. घर-परिवार की चिंता भी बनी रहेगी

वृश्चिक - आज आप अपने किसी करीबी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता महसूस करेंगे, खासकर माता-पिता के स्वास्थ्य में अचानक बदलाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य रखें, आवश्यक परामर्श लें और अपनी देखभाल पर भी निगाह बनाए रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके पार्टनर का आज आपका साथ मिलेगा और सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज में माहौल बेहतर रहेगा। साझेदारी में स्पष्ट संवाद बने रहने से निर्णय लेने में आसानी होगी धनु - आप लंबी यात्रा पर निकलेंगे तो वाहन का प्रयोग सोच-समझकर करें, क्योंकि असावधानी से चोट लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं. नया काम शुरू करने की सोच हो तो पहले सहयोगियों के बारे में सारी जानकारी जुटा लें . व्यापार में बड़ा निवेश करना इस वक्त आपके लिए सही कदम नहीं हो सकता, इससे जुड़े जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए. नया वाहन खरीदने का मन भी बन सकता है मकर - आज का दिन बाहर की गतिविधियों के लिए संकेत देता है। यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पारिवारिक मोर्चे पर किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, बातचीत में संयम और स्पष्टता बनाए रखें। व्यापार क्षेत्र में पुराने साथियों से धोखा मिल सकता है, इसलिए किसी भी अनुबंध या डील के बारे में ठोस पुष्टि कर लें