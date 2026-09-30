मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 30 September 2026: मेष राशि को कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता मिलने के योग, पढ़ें आज का राशिफल

आज कई राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। कुछ जातकों को स्वास्थ्य, विवाद, खर्च और निवेश संबंधी फैसलों में सावधानी बरतनी होगी।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 06:33:20 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 06:33:20 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal 30 September 2026: मेष राशि को कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता मिलने के योग, पढ़ें आज का राशिफल
आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. मेष राशि को कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता मिलने के योग।
  2. कर्क राशि को रुका धन और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
  3. सिंह राशि व्यापार विस्तार और शेयर बाजार में सफल रहेंगे।

धर्म डेस्क। आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को कामकाज, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी।

कुछ राशियों के लिए नए लोगों से जुड़ना, निवेश, व्यापार विस्तार और कार्यक्षेत्र में बदलाव लाभकारी रह सकता है। मकर राशि वालों को यात्रा और निवेश से जुड़े फैसलों में सतर्क रहने की सलाह है। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, करियर, कारोबार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा।


मेष

आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों से जुड़ना होगा। आज आप अपने दैनिक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ आज कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आर्थिक लाभ होगा।

वृषभ

आज आपके कार्यक्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करना होगा। आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का भी सामना होगा। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। नौकरी वर्ग वालों के लिए कुछ समस्या रहेगी। पारिवारिक लोगों के साथ आज तालमेल अच्छा रहेगा। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं।

मिथुन

आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में इसका असर रहेगा। व्यापारिक कार्यों में आज गिरावट महसूस होगी। आज किसी कार्य विशेष को लेकर न्यायालय पक्ष में जाना पड़ सकता है। विवादों से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक लोगों से आज मतभेद बनेंगे।

कर्क

आज आप अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज बड़ी मुनाफे के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ लाभ प्राप्त करेंगे। आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा।

सिंह

आज का दिन अच्छा है। आज आप अपने लाइफ में बड़े निर्णय ले सकते हैं। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में सफलता मिलेगी। नई पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए सफलता प्राप्त होगी।

कन्या

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों का सामना करना होगा। आज आपके बनते हुए कार्य पर कर सकते हैं जिस कारण मन अशांत रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक विवाद के चलते परिवार से मतभेद रहेंगे।

तुला

आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। आज आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ठीक है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। नौकरी वर्ग वालों के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृश्चिक

आज का दिन आपके लिए नई सफलताओं से भरा रहेगा। आज आपके कार्य की सराहना होगी। शत्रु भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ठीक है। नौकरी क वालों के लिए कुछ समस्या रहेगी। व्यापार व्यवसाय में आप विस्तार कर सकते हैं।

धनु

आज का दिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आज आपका यह परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आर्थिक नुकसान भी संभव है। व्यापार व्यवसाय में स्थिति में गिरावट होगी। आज आर्थिक समस्या के कारण आपको बड़ा कर्ज आदि लेना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा।

मकर

आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं जिसका आपको अपने कार्यक्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। आज आपको किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य के सिलसिले में यात्रा आदि में सावधानी रखें। स्वस्थ का ख्याल रखें। शेयर मार्केट में कार्य कर रहे लोगों के लिए आज सोच विचार कर निर्णय लेने का समय है।

कुंभ

आज आप अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप अपने कार्य क्षेत्र में साइड बिजनेस का उपयोग करके बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। नौकरी वर्ग वालों के लिए आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बनेंगे। आज किसी पुराने मित्र से मिलना होगा।

मीन

आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज अपने कार्यक्षेत्र में लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ जुड़कर आप कोई बड़े कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज निवेश करने का अच्छा मौका है। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। दैनिक जीवन में परिवार और पत्नी के साथ मतभेद खत्म होंगे।