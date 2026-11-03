Aaj Ka Rashifal 3 November 2026: मेष, वृषभ, तुला को मिलेगा सुखद समाचार, जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

धर्म डेस्‍क। आज 3 नवंबर, मंगलवार के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। क्‍या ये आपके पक्ष में है या नहीं। मंगलवार के लिए ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। ज्योतिष के अनुसार आज कई राशियों के जीवन में अच्‍छे समय के संकेत हैं। किसी को आर्थिक लाभ मिलेगा तो किसी को नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल, दिनांक 03.11.2026 मेष - आज का दिन आपका लिए अच्छा है व्यापार में पड़े लाभ के योग हैं साथ ही साथ आज आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करने में भी सफल होंगे नए लोगों से जोड़ना होगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी वालों के लिए बड़ी कामयाबी मिलेगी

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा है कोई बड़ा दायित्व आज आपको मिल सकता है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में विस्तार की योजना बनेगी घरेलू कार्यों में आज आप सफलता प्राप्त करेंगे नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे मिथुन - आज का दिन आपके लिए अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा किसी नए कार्य की योजना आज बन सकती है कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ-साथ स्थान परिवर्तन की भी योग हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा

कर्क - आज का दिन कार्य के सिलसिले में लंबी यात्राओं में व्यतीत होने वाला है आज शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव भी बना रहेगा हालांकि व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग मिलेंगे नौकरी वालों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है किसी बड़े कार्य की योजना सफल होगी लंबी यात्राओं के योग हैं कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय में स्थित उतार-चढ़ाव की रहेगी हालांकि रुका हुआ धन मिलने से आज आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं तुला - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा व्यापारिक लोगों के लिए दिन शानदार है आर्थिक लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज पदोन्नति की संभावना है पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे पारिवारिक लोगों के साथ आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आज किसी कार्य विशेष को लेकर चल रही चिंता दूर होगी कार्य में सफलता मिलेगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा है मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है व्यापार आदि के परिवर्तन के योग हैं आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा हालांकि पारिवारिक लोगों का सहयोग मिलेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक बड़ी निर्णय आज आप ले सकते हैं आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि हो गई नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे