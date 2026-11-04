धर्म डेस्‍क। Aaj Ka Rashifal 4 November 2026:ज्योतिष के अनुसार आज कई राशियों के जीवन में अच्‍छे समय के संकेत हैं। किसी को आर्थिक लाभ मिलेगा तो किसी को नौकरी में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल दिनांक 04.11.2026 मेष - आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आप व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा हालांकि आधिकारियो से मतभेद रहेंगे

वृषभ - आज का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य में गिरावट महसूस रहेगी व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों से मतभेद की स्थिति बनी रहेगी आज कोई दुखद समाचार प्राप्त हो गया विवादों से दूर है मिथुन - आज का दिन आपका कार्यक्षेत्र में अच्छा रहेगा विवादों के बाद भी आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे आपसे किस अच्छी रहेगी पारिवारिक रोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा लंबी यात्रा के योग हैं

कर्क - आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा किसी कार्य को देखकर आपकी योजना सफल होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ किए थे पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य का ख्याल रखें यात्रा में सावधानी रखें मित्रों का सहयोग मिलेगा सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग होंगे आर्थिक नए रास्ते बने हैं स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा है आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में मित्रों का सहयोग मिलेगा आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बनी रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे तुला - आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा आज आपको कोई बड़ा दायित्व प्राप्त हो सकता है आर्थिक दृष्टि से आज का दिन ठीक है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग है नौकरी वालों को पदोन्नति की संभावना बनेगी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर आर्थिक बड़े लाभ के योग आज दिखाई पड़ रहे हैं किसी कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी पारिवारिक लोगों की साथ संबंध अच्छे रहेंगे धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बनी रहेगी हालांकि आर्थिक लाभ के योग बनेंगे किसी विशेष कार्य को लेकर सफलता मिलेगी पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा मकर - आज आप कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य में निवेश कर सकते हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा