Aaj Ka Rashifal 4 October 2026: मिथुन राशि को कार्यक्षेत्र और व्यापार में मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों को नए काम की शुरुआत, रुका धन मिलने और यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

वहीं सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों को स्वास्थ्य, विवाद और पारिवारिक मतभेदों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में चल रहा विवाद समाप्त हो सकता है। मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र और मित्रों से जुड़े विवादों से दूर रहने की सलाह है।

जानिए सभी राशियों का आज का राशिफल। मेष आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर लाभ रहेगा। घर में मेहमानों का आगमन होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। वृषभ आज का दिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। आज समाज में सम्मान प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में विवादों से दूर नहीं। किसी परिचित व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकते है।

मिथुन आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आप बड़े बदलाव कर सकते हैं। पारिवारिक लोगों के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चल रही समस्या खत्म। व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा। कर्क आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मित्रों के साथ आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यात्रा आदि में आज सावधानी रखें। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक मतभेद बने रहेंगे। सिंह आज का दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रही। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल आदि जाना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ मतभेद रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत में परेशानी आएगी। व्यापार व्यवसाय में मतभेद रहेंगे। स्थिति सामान्य रहेगी। कन्या आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कार्य क्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। शेयर मार्केट से लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ की योग है। वृश्चिक आज का दिन आपका विवादों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक मतभेदों से दूर रहे। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बनेगी। आर्थिक मुस्कान की संभावना है। धनु आज का दिन आपका विवादों से भरा रहेगा। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रही। हालांकि कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक नए रास्ते बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं। मित्रों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है।