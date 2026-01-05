Aaj Ka Rashifal 5 January 2026: मेष, सिंह, धनु के लिए अत्यंत शुभ दिन, विरोधी होंगे परास्त; पढ़ें राशिफल

मेरी खबरें
    धर्म डेस्क। आज का राशिफल दिनांक 05 जनवरी 2026 ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके दिन के संभावित फल बताता है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है, जहां व्यापार, नौकरी और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, विवाद और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन, यात्रा, न्यायालयीन मामलों और नए कार्यों की शुरुआत को लेकर भी आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा।

    आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का विस्तृत राशिफल और दिनभर के जरूरी संकेत...

    मेष - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। विरोधी वर्ग से सावधान रहें, लेकिन अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कोई बड़ा कार्य आज पूर्ण हो सकता है।


    वृषभ - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। किसी कार्य विशेष के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार में नया बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी।

    मिथुन - आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। व्यापार-व्यवसाय में आज नया कार्य शुरू न करें, अन्यथा हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

    कर्क - आज का दिन सामान्य रहेगा। आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे। व्यापार में किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से लाभ होगा। धार्मिक यात्रा के योग हैं। वाद-विवाद से दूर रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है।

    सिंह - आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। विरोधी परास्त होंगे। न्यायालय संबंधी मामलों में विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा।

    कन्या - आज व्यर्थ की भागदौड़ से परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। व्यापार में सहयोगियों से हानि हो सकती है। आज नया कार्य शुरू न करें।

    तुला - आज प्रशासनिक कार्यों में उलझन हो सकती है। कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यापार में हानि के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

    वृश्चिक - आज का दिन अच्छा रहेगा। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी। नया कार्य आज शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे तथा नए सदस्य के आगमन के योग हैं।

    धनु - आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। न्यायालय संबंधी मामलों में विजय मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। परिवार में विवाह के योग बनेंगे। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

    मकर - आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। नया कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें। बड़ा लेन-देन आज न करें। किसी कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा में सावधानी रखें।

    कुंभ - आज स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खान-पान पर नियंत्रण रखें। परिवार में मान-सम्मान बना रहेगा। पड़ोसियों से मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में हानि के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों का अधिकारियों से विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें।

    मीन - आज व्यापार में कोई नया निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन संभव है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और वाद-विवाद से दूर रहें।

