Aaj Ka Rashifal 5 October 2026: तुला राशि के रुके कार्य होंगे पूरे, मिलेगा धन लाभ; पढ़ें आज का राशिफल

धर्म डेस्क। आज 5 अक्टूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि को सुखद समाचार और मांगलिक कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को पदोन्नति के योग हैं। वहीं मेष, वृषभ और कुंभ राशि वालों को विवाद, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि वालों को जीवनसाथी और संपत्ति विवादों से सतर्क रहना होगा। जानिए सभी राशियों का आज का राशिफल।

मेष आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। विवादों से दूर रहें। व्यापार व्यवसाय में स्थित सामान्य होगी। आर्थिक नुकसान की संभावना है। पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत सोच विचार करके। शेयर मार्केट में निवेश करना आज अच्छा नहीं होगा।

वृषभ आज आप विवाद से घिरे रहेंगे। प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। आर्थिक हानि के योग हैं। नौकरी में विवाद रहेगा। मिथुन आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई सुखद समाचार मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी। मौसम की दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी।

कर्क आज का दिन मित्रों के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा दिन रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ की योग बनेंगे। पारिवारिक मतभेद खत्म होंगे। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सिंह आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप किसी नई कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बड़ी बदलाव के संकेत हैं। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई सुखद समाचार मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का योग बनेंगे। कन्या आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी ने कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जा सकती है। आज आपको पदोन्नति मिल सकती है। व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सामान्य लाभ के योग है। नौकरी वालों के लिए आज का दिन विवादों से भरा रहेगा। तुला आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मित्रों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे।

वृश्चिक आज का दिन आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। मित्रों के साथ किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार व्यवसाय की नई शुरुआत आपको लाभ देगी। नौकरी के क्षेत्र में विवाद खत्म होंगे। धनु आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। मित्रों के साथ किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। घर में नहीं मेहमान का आगमन होगा। रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है। मकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आज स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। पारिवारिक लोगों से मतभेद रहेंगे लेकिन व्यापार व्यवसाय में लाभ रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आर्थिक बड़े लाभ के योग हैं। वाणी का उपयोग संभलकर करें।