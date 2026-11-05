Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: सिंह को मिलेगा सुखद समाचार, धनु के लिए आर्थिक लाभ, जानें 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा

धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष के अनुसार हर दिन का अपने आप में नया अर्थ होता है। उसके अनुसार ही परिणाम सामने आते हैं। ऐसे ही 5 नवंबर, गुरुवार के लिए आज के राशिफल में कुछ राशियों के लिए अच्‍छे समाचार मिल रहे हैं, कुछ के लिए परेशानी भरा समय रहेगा। आइये पढ़ते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 05.11.2026 मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं शेयर मार्केट में आज आप बडा निवेश कर लाभ कमा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहे नौकरी में सफलता मिलेगी

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे आज किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव से लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन - आज का दिन आपके लिए बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा कार्यक्षेत्र में हालांकि विवाद की स्थिति रहेगी आज आपका सकारात्मक निर्णय आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग रहेंगे पारिवारिक लोगों से मतभेद हो सकते हैं

कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा घर में शांति का माहौल होगा पारिवारिक लोगों के साथ घर पर समय व्यतीत करेंगे आज आप आर्थिक दृष्टि से बड़ा लाभ कमा सकते हैं नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा पुराने विवाद खत्म होंगे पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे स्वास्थ्य में लाभ रहेगा नौकरी वालों के लिए आज बड़ी कामयाबी मिल सकती है व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे किसी नए कार्य की शुरुआत आज हो सकती हैं आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा लंबी यात्रा के योग बनेंगे तुला - आज आप शेयर मार्केट में बड़ा निवेश कर सकते हैं आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे घर में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे नौकरी में चल रहा विवाद खत्म होगा

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा हालांकि आर्थिक स्थिति लाभकारी रहेगी स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है पारिवारिक लोगों से मतभेद बने रहेंगे यात्रा आदि में सावधानी रखें धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा व्यापार व्यवसाय के बड़े लाभ के योग हैं आपकी स्थिति अच्छी रहेगी स्वास्थ्य में लाभ होगा करियर के लिए आज का दिन अच्छा है विवादों से दूर रहे मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज लंबी यात्राओं के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छा रहेगा संबंधों में चल रहा उतार-चढ़ाव खत्म होगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी