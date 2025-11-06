मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 6 November 2025: आज नए काम की होगी शुरुआत, परिवार का मिलेगा साथ, पढ़िए आज का राशिफल

    06 नवंबर 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता, तो कुछ के लिए चुनौतियाँ लेकर आया है। वृषभ, मिथुन और मकर राशि वालों को लाभ और उन्नति के योग हैं, जबकि मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:09:02 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:17:44 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 6 November 2025: आज नए काम की होगी शुरुआत, परिवार का मिलेगा साथ, पढ़िए आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वृषभ, मकर, मिथुन के लिए दिन रहेगा शुभ।
    2. मेष और कर्क को स्वास्थ्य पर देना ध्यान।
    3. सिंह राशि वालों को निवेश से बचने की सलाह।

    धर्म डेस्क। आज का दिन 06 नवंबर 2025 ग्रहों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं, तो कुछ को स्वास्थ्य या पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

    वृषभ, मिथुन और मकर राशि वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं मेष, कर्क और सिंह राशि के जातकों को सतर्कता की आवश्यकता है। ग्रहों का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज संतुलन और संयम ही सफलता की कुंजी होगा। किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें।


    मेष - आज का दिन थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों वाला रह सकता है। थकान, सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। अपने खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखें। किसी विशेष कार्य के लिए आज आप किसी व्यक्ति से मिलने जा सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बड़ा परिवर्तन न करें। किसी पुराने कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा।

    वृषभ - आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत का उत्तम समय है। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा जीवनसाथी और बच्चों के साथ शॉपिंग या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को आनंदित करेगी। नया वाहन या मकान खरीदने का विचार बन सकता है।

    मिथुन - आज का दिन सफलता और प्रगति से भरा रहेगा। आपकी योजनाएँ सफल होंगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा अवसर या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। पार्टनरशिप में किया गया कार्य लाभ देगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया जा सकता है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा।

    कर्क - आज मन थोड़ा उदास रह सकता है। कोई अपेक्षित कार्य पूरा न होने से निराशा हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, पेट या तनाव संबंधी समस्या हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें, हानि की संभावना है।

    सिंह - आज कुछ नया करने की इच्छा मन में जाग सकती है, परंतु आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। व्यापार में किसी साथी या पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। किसी प्रकार का बड़ा निवेश या निर्णय आज न लें।

    कन्या - आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या खास व्यक्ति से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में लाभ होगा और पुराने निवेश से भी फायदा मिलने के योग हैं। नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

    तुला - आपका दिन अत्यंत शुभ और संतोषजनक रहेगा। किसी व्यक्तिगत कार्य की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में उन्नति और लाभ के योग हैं। घर-परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा।

    वृश्चिक - आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना या चोट की संभावना है। व्यापार में नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। किसी को बड़ी रकम उधार देना हानिकारक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन फिलहाल टाल दें। परिवार में चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं।

    धनु - आज मानसिक रूप से अस्थिरता और शंकाओं का दौर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। व्यापार में धोखा मिलने या नुकसान होने की संभावना है। किसी भी नए निवेश से पहले पूरी जांच करें।

    मकर - आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सम्मान की प्राप्ति संभव है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग हैं। परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

    कुंभ - आज स्वास्थ्य लाभ के संकेत हैं, लंबे समय से चल रही बीमारी में राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार-व्यवसाय में किसी करीबी व्यक्ति का विशेष सहयोग मिलेगा। नया कार्य या निवेश शुरू करने के लिए दिन शुभ है। परिवार में आपसी मतभेद खत्म होंगे।

    मीन - आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परंतु शारीरिक थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से बचें। प्रॉपर्टी या वाहन के लेनदेन में सावधानी आवश्यक है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.