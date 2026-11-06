Aaj Ka Rashifal 6 November: धर्म डेस्‍क। 6 नवंबर को धनतेरस है। दीपोत्‍सव का आरंभ हो रहा है। ज्‍योतिष के अनुसार हर दिन का अपने आप में नया अर्थ होता है। उसके अनुसार ही परिणाम सामने आते हैं। ऐसे ही 6 नवंबर, गुरुवार के लिए आज के राशिफल में कुछ राशियों के लिए अच्‍छे समाचार मिल रहे हैं, कुछ के लिए परेशानी भरा समय रहेगा। आइये पढ़ते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

आज का राशिफल, दिनांक 06.11.2026 मेष - आज का दिन आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य में लाभ होगा कार्यक्षेत्र में बड़ा निवेश कर सकते हैं आर्थिक बड़े लाभ के योग हैं व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ दिन मांगलिक कार्यों में व्यतीत होगा नौकरी में सफलता मिलेगी

वृषभ - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा आर्थिक लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश कर सकते हैं आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से लाभ होगा शेयर मार्केट से आज आप बडा लाभ कमा सकते हैं पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे मिथुन - आज का दिन विवादों से भरा रहेगा कार्यक्षेत्र में साथी लोगों से मतभेद हो सकते हैं आर्थिक तौर से आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है खर्चों पर नियंत्रण रखें बड़े कार्य आज आपके रख सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थित सामान रहेगी परिवार के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है

कर्क - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा आज वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें सिंह - आज का दिन आपके लिए शानदार है करियर के लिए आज आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ आज लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपको बड़ा पद मिल सकता है कन्या - आज का दिन आपका भी अच्छा है कार्यक्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा व्यापारिक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें नौकरी वालों को आज सम्मान में वृद्धि होगी आर्थिक लाभ के योग हैं तुला - आज का दिन आपका विवादों से भरा रहेगा स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ मतभेद बने रहेंगे कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के साथ मतभेद हो सकते हैं हालांकि व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विवाद हो सकता है

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है मौसमी बीमारियों की चपेट आप आ सकते हैं व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी नौकरी वालों को अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे पारिवारिक लोगों के साथ लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव के योग हैं आर्थिक नए रास्ते बनेंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप का आज आप है सावन सकते हैं पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में आज आप बड़ा निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट से लाभ के योग हैं मकर - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा नौकरी वालों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आज आपको सम्मानित किया जा सकता है व्यापारिक लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा पारिवारिक लोगों के साथ आज किसी मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं