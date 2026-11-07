धर्म डेस्‍क। सात नवंबर को नरक चौदस या रूप चौदस का पर्व है। यह दिन पांच दिनी दीपोत्‍सव का दूसरा दिन है। वृषभ, सिंह और कन्‍या राशि के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। दूसरी तरफ कर्क, मिथुन, तुला के लिए प्रतिकूल दिन रहेगा। यहां जानिये कि सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

आज का राशिफल दिनांक 07.11.2026 मेष - आज का दिन आपके शानदार रहेगा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा पारिवारिक लोगों के साथ दिन अच्छा रहने वाला है आज आप कहीं प्रॉपर्टी के कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के योग बनेंगे नौकरी में कामयाबी मिलेगी नया वाहन खरीद सकते हैं

वृषभ - आज का दिन अच्छा है किसी कार्य को लेकर चल रही योजना सफल होगी कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आज मित्रों के साथ कहीं बाहर लंबी यात्रा पर जाना होगा स्वास्थ्य में लाभ रहेगा व्यापार आदि में लाभ के योग हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान वृद्धि होगी मिथुन - आज का दिन विवादों से दूर रहे वाणी का उपयोग संभलकर करें मित्रों के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर मतभेद हो सकते हैं कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहेगा व्यापार व्यवसाय वालों के लिए आज का दिन सामान्य लाभ के योग हैं नौकरी में सफलता मिलेगी करियर के लिए आज का दिन परिश्रम से भरा रहेगा

कर्क - आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में परेशानियों से भरा रहेगा आर्थिक परेशानियों के कारण महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं आज अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी रहेगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य है सिंह - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आर्थिक लाभ के योग बनेंगे व्यापार व्यवसाय में बड़ी कामयाबी मिलेगी किसी बड़े कार्य में आज आप निवेश कर सकते हैं आर्थिक उन्नति होगी पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे नौकरी के क्षेत्र में चल रहा विवाद खत्म होगा कन्या - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा किसी कार्य विशेष के चलते विदेश यात्रा के योग बनेंगे आर्थिक लाभ के योग हैं व्यापार व्यवसाय का विस्तार होगा नौकरी वालों के लिए आज पदोन्नति की संभावना है पारिवारिक लोगों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे तुला - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से दूर रहें पारिवारिक लोगों के साथ संबंध ठीक रहेंगे व्यापार व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा आज किसी बड़े कार्य को करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है मित्रों के साथ में कार्य की योजना बनेगी

वृश्चिक - आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है बड़े कार्यो में जोखिम न उठाएं व्यापार व्यवसाय में मतभेद की स्थिति रहेगी हालांकि सामान्य लाभ के योग बनेंगे पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में सुधार होगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी सम्मान बढ़ेगा वाहन का उपयोग संभलकर करें धनु - आज का दिन अच्छा रहेगा कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा मित्रों के साथ लंबी यात्रा पर जाने की योग बनेंगे व्यापार में कार्य परिवर्तन के साथ बड़ा निवेश कर सकते हैं आर्थिक लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य का ख्याल रखें मकर - आज का दिन प्रशासनिक कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग हैं पारिवारिक लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आज परिवार के साथ खरीदारी कर सकते हैं मौसम की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा