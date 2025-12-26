Numerology: इस तारीख को जन्मी महिलाएं दिल में छिपाकर रखती हैं कई गहरे राज, मुश्किल है इन्हें समझना

धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ खास तारीखों पर जन्मी महिलाएं बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ये दिखने में शांत और सहज होती हैं, लेकिन अपने दिल की बातें बहुत कम लोगों से साझा करती हैं। खास बात यह है कि ये खुद कम बोलती हैं, मगर दूसरे लोग इनके सामने अपने मन की हर बात कह जाते हैं।

जन्मतिथि से जानें स्वभाव अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से उसका मूलांक तय किया जाता है। हर मूलांक का एक स्वामी ग्रह होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव, सोच, आदतों और जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 की।

कैसा होता है मूलांक 7 का स्वभाव? जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 वाली महिलाएं तेज बुद्धि की होने के साथ-साथ साहसी और आत्मनिर्भर भी होती हैं। दिल में छिपाकर रखती हैं कई राज मूलांक 7 की महिलाएं अपने दिल में कई गहरी बातें दबाकर रखती हैं। ये अपने जज्बात आसानी से किसी के सामने जाहिर नहीं करतीं। हालांकि, इनके स्वभाव में एक खास अपनापन होता है, जिसके कारण लोग इनके सामने खुलकर अपनी परेशानियां साझा कर देते हैं।