Ahoi Ashtami 2025: संतान की लंबी आयु के लिए रखें अहोई अष्टमी व्रत, नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त व पूजन विधि

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, लंबी आयु और पारिवारिक समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हर साल यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। खासतौर पर उत्तर भारत में इसका महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। बच्चों का जीवन सुख-समृद्ध होता है। अहोई अष्टमी 2025 की तिथि और शुभ योग इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। तिथि 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 बजे से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर सुबह 11:09 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 13 अक्टूबर को ही संपन्न होंगे। इस दिन शिव योग, परिघ योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा।

पूजन का शुभ मुहूर्त अहोई अष्टमी के दिन पूजा का समय शाम 5:53 बजे से 7:08 बजे तक रहेगा। वहीं, तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 6:17 बजे निर्धारित है। मान्यता है कि इस समय पूजन और अर्घ्य अर्पण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।