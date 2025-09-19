मेरी खबरें
    Ahoi Ashtami 2025: संतान की लंबी आयु के लिए रखें अहोई अष्टमी व्रत, नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त व पूजन विधि

    अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर करने के लिए रखा जाता है। इस साल शिव योग, परिघ योग और रवि योग का संयोग इसे विशेष बनाएगा। शाम को पूजा और तारों को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 01:37:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 01:40:55 PM (IST)
    अहोई अस्टमी में बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अहोई अष्टमी व्रत संतान सुख और समृद्धि के लिए रखा।
    2. तिथि 13 अक्टूबर, सोमवार को अष्टमी का व्रत होगा।
    3. शिव योग, परिघ योग और रवि योग का संयोग।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख, लंबी आयु और पारिवारिक समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हर साल यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है।

    खासतौर पर उत्तर भारत में इसका महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। बच्चों का जीवन सुख-समृद्ध होता है।

    अहोई अष्टमी 2025 की तिथि और शुभ योग

    इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। तिथि 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 बजे से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर सुबह 11:09 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 13 अक्टूबर को ही संपन्न होंगे। इस दिन शिव योग, परिघ योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा।

    पूजन का शुभ मुहूर्त

    अहोई अष्टमी के दिन पूजा का समय शाम 5:53 बजे से 7:08 बजे तक रहेगा। वहीं, तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 6:17 बजे निर्धारित है। मान्यता है कि इस समय पूजन और अर्घ्य अर्पण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

    व्रत और पूजन विधि

    सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें और दिनभर निर्जल उपवास रखें। घर की साफ दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या उनकी तस्वीर स्थापित करें। शाम को घी का दीपक जलाकर पूजन करें और हलवा, पूड़ी व मिठाइयों का भोग लगाएं। उसके बाद अहोई माता की कथा का श्रवण करें। रात को तारों को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण करें।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

