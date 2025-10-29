Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर इन चीजों के दान से होती है धन वर्षा, देखें सामान की लिस्ट

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व माना गया है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस वर्ष (2025) यह अपार शुभता और सौभाग्य लेकर आएगा।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कर्म, पूजा, दान या खरीदारी का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे “अक्षय नवमी” कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। आंवला नवमी के रूप में भी प्रसिद्ध यह पर्व आंवले के पेड़ की पूजा से जुड़ा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष में वास किया था।

क्या खरीदें अक्षय नवमी पर इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदने से घर में धन-संपत्ति की वृद्धि होती है। आंवले का पौधा घर में लाना या आंवले के पेड़ की पूजा करना विष्णु कृपा प्राप्त करने का उत्तम उपाय है।

इसके अलावा दीपक, कलश और तुलसी का पौधा खरीदना भी शुभ फल देता है। जरूरत की वस्तुओं की खरीद इस दिन सौभाग्य बढ़ाने वाली मानी गई है। क्या न खरीदें अक्षय नवमी पर अक्षय नवमी के दिन दिखावे या विलासिता से जुड़ी चीजें, जैसे महंगे कपड़े या आभूषण खरीदना अशुभ होता है। इस दिन कर्ज लेकर खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। बिना कारण धन खर्च करने से भी शुभ फल घटता है।