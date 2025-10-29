मेरी खबरें
    Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर इन चीजों के दान से होती है धन वर्षा, देखें सामान की लिस्ट

    अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन किए गए शुभ कर्म, दान और खरीदारी का फल अक्षय रहता है। आंवले की पूजा, सात अनाज का दान और जरूरत की वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ है। जबकि कर्ज लेकर या दिखावे के लिए खरीदारी अशुभ मानी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 08:30:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 08:30:01 AM (IST)
    हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व माना गया है।

    1. अक्षय नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी।
    2. शुभ कर्मों का फल अक्षय माना गया है।
    3. आंवले की पूजा से विष्णु कृपा मिलती है।

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व माना गया है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस वर्ष (2025) यह अपार शुभता और सौभाग्य लेकर आएगा।

    पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कर्म, पूजा, दान या खरीदारी का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे “अक्षय नवमी” कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। आंवला नवमी के रूप में भी प्रसिद्ध यह पर्व आंवले के पेड़ की पूजा से जुड़ा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष में वास किया था।


    क्या खरीदें अक्षय नवमी पर

    • इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदने से घर में धन-संपत्ति की वृद्धि होती है। आंवले का पौधा घर में लाना या आंवले के पेड़ की पूजा करना विष्णु कृपा प्राप्त करने का उत्तम उपाय है।

    • इसके अलावा दीपक, कलश और तुलसी का पौधा खरीदना भी शुभ फल देता है। जरूरत की वस्तुओं की खरीद इस दिन सौभाग्य बढ़ाने वाली मानी गई है।

    क्या न खरीदें अक्षय नवमी पर

    अक्षय नवमी के दिन दिखावे या विलासिता से जुड़ी चीजें, जैसे महंगे कपड़े या आभूषण खरीदना अशुभ होता है। इस दिन कर्ज लेकर खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। बिना कारण धन खर्च करने से भी शुभ फल घटता है।

    दान और नियमों का महत्व

    अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने और उसका सेवन करने का विशेष महत्व है। इस दिन सात प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, चना, जौ, तिल, मक्का और बाजरा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती।

