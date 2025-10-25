Alakshmi Katha: कौन हैं देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी? जानें कहां करती हैं ये वास

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना गया है। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी (Alakshmi) भी हैं, जिनका स्वभाव और स्वरूप दोनों लक्ष्मी जी के विपरीत हैं।

देवी अलक्ष्मी को दरिद्रता और कलह की देवी कहा गया है। आइए जानते हैं कि कौन हैं अलक्ष्मी, उनका जन्म कैसे हुआ और वह किन स्थानों पर निवास करती हैं। समुद्र मंथन से हुई अलक्ष्मी की उत्पत्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार, पद्मपुराण में वर्णित है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले देवी अलक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके बाद मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि अलक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों का साथ चुना, जबकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण लक्ष्मी जी को सुख-समृद्धि की देवी, और अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी कहा गया।