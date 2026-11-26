धर्म डेस्‍क। मकर राशि में राहु का गोचर 2026 में 5 दिसंबर, 2026 से शुरू हो रहा है। यह करियर, अधिकार और लंबे समय के लक्ष्यों पर मज़बूत फोकस लाता है। राहु इच्छा को बढ़ाते हैं, जबकि शनि द्वारा शासित मकर राशि अनुशासन की मांग करती है। यह संयोग इन 18 महीनों को आकार देता है।

सिंह राशि वालों को ज़्यादा अच्छी जगहों में से एक मिलती है। अनुशासन से कोशिश करने से दुश्मनों से निपटने, कर्ज़ चुकाने और बेहतर हेल्थ रूटीन बनाने में मदद मिलती है। काम की जगह पर झगड़े शांति से निपटाने से सबसे अच्छे होते हैं।

उपाय: सोमवार को भगवान शिव को दूध और पानी चढ़ाएं और सभी पार्टनरशिप में ईमानदारी रखें।

कभी-कभी पहचान में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। एक रेगुलर डेली रूटीन बैलेंस लाता है।

कर्क राशि वालों के लिए पार्टनरशिप, शादी और कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी हैं। नए सहयोग मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। साफ़ सीमाएं गलतफ़हमियों को रोकती हैं।

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं और पैसों के मामलों में साफ़ रहें।

बोलचाल और बचत पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लापरवाही भरे शब्द या बिना सोचे-समझे खर्च करने से घर में परेशानी हो सकती है।

मिथुन राशि वालों के लिए अचानक बदलाव, रिसर्च और शेयर्ड फाइनेंस खास रहेंगे। विरासत और इंश्योरेंस के मामले भी सामने आ सकते हैं। सीक्रेसी और रिस्की स्पेक्युलेशन से बचें।

उपाय: शनिवार को काले तिल या गर्म कंबल दान करें और साफ़ बातचीत के लिए भगवान गणेश की पूजा करें।

भाई-बहनों के साथ बातचीत में कभी-कभी तनाव महसूस हो सकता है। सब्र रखने से वे रिश्ते मज़बूत रहते हैं।

वृष राशि वालों के लिए हायर एजुकेशन, ट्रैवल और मेंटर्स से गाइडेंस ज़रूरी हो जाता है। विदेश में मौके मिल सकते हैं। पक्के विश्वासों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से बेहतर रास्ते खुलते हैं।

उपाय: शनिवार को 108 बार “ॐ रां राहवे नमः” का जाप करें और सोमवार को शिव लिंग पर जल या दूध चढ़ाएं।

घर और इमोशनल शांति पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। अगर काम पर ही सारा ध्यान रहेगा तो परिवार के सदस्य दूरी महसूस कर सकते हैं।

मेष राशि वालों के लिए करियर में संभावनाएं बढ़ेंगी। पहचान, नई ज़िम्मेदारियां और लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं। काम पर शॉर्टकट अपनाने से बचें, क्योंकि अधिकारियों की नज़र ज़्यादा होती है।

मकर राशि में राहु का ट्रांज़िट: राशियों पर असर

कुछ पंचांगों में उसी दिन दोपहर 12:02 बजे प्रवेश की तारीख लिखी है। यह अंतर मीन नोड के बजाय ट्रू नोड का उपयोग करने से आता है। तारीख अलग-अलग सोर्स पर एक जैसी ही रहती है।

राहु मकर राशि से निकलेगा 24 जून, 2028, सुबह 1:29 बजे

राहु मकर राशि में प्रवेश करेगा 5 दिसंबर, 2026, रात 10:32 बजे

नींद और खर्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रकृति में शांत समय बिताने से एनर्जी वापस आ सकती है।

उपाय: रविवार को सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सोने का रेगुलर शेड्यूल रखें।

उपाय: बुधवार को पक्षियों को मिला-जुला अनाज खिलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।

तुला

तुला राशि वालों के लिए घर, प्रॉपर्टी और गाड़ियां फोकस में रहेंगी। घर बदलना, रेनोवेशन या घर में बेचैनी हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

कुछ समय के लिए काम में मन नहीं लग सकता है। जब तक कोई साफ रास्ता न दिखे, बिना सोचे-समझे नौकरी बदलने से बचना चाहिए।

उपाय: घर को साफ और बिना किसी झंझट के रखें और शुक्रवार को मिठाई या चांदी की चीजें दान करें।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों को एक और अच्छी जगह मिलेगी। हिम्मत, कम्युनिकेशन और स्किल्स बेहतर होंगी। राइटर, मार्केटर और मीडिया प्रोफेशनल्स को यह समय खास तौर पर मददगार लग सकता है।

सोच-समझकर किए गए काम अच्छे होते हैं, जबकि जल्दबाजी में किए गए कामों में रुकावटें आती हैं। मेंटर्स का सम्मान करने से विश्वास और गाइडेंस बैलेंस में रहते हैं।

उपाय: आवारा कुत्तों को रेगुलर खाना खिलाएं और बहते पानी में तांबे का एक छोटा टुकड़ा चढ़ाएं।

धनु

धनु राशि वालों के लिए इनकम, सेविंग्स और परिवार के मामले सेंटर स्टेज पर होंगे। 18 महीनों में लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। बातचीत, बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट से नई इनकम आ सकती है।

खर्च, पैसे के वादे और कठोर बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज्योतिष, मेडिटेशन या साइकोलॉजी में भी दिलचस्पी बढ़ सकती है।

उपाय: शनिवार को शराब और नॉन-वेजिटेरियन खाना न पिएं और पूजा के बाद दाहिनी कलाई पर पीला धागा पहनें।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए पहचान, कॉन्फिडेंस और हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान राहु इस राशि में हैं। सेल्फ-ड्राइव मज़बूत रहेगी। स्टेटस की चिंता और दूसरों से लगातार तुलना मुख्य रिस्क हैं।

अगर बातचीत पर ध्यान न दिया जाए तो पार्टनरशिप दूर लग सकती है। खुलकर बात करने और रेगुलर आराम करने से चीज़ें स्थिर रहती हैं।

उपाय: शनिवार को भगवान शनि के लिए सरसों के तेल का दीया जलाएं और रोज़ मेडिटेशन करें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए विदेश मामले, खर्च, नींद और आध्यात्मिकता खास हैं। रिसर्च, रिट्रीट और विदेश में काम करना फायदेमंद साबित हो सकता है। खर्च पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है।

यह झगड़ों, कर्ज़ों और अनहेल्दी रूटीन को खत्म करने का भी अच्छा समय है। जो अब कोई मकसद नहीं रखता, उसे छोड़ देने से राहत मिलती है।

उपाय: रोज़ “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें और शनिवार को कंबल या गर्म कपड़े दान करें।

मीन राशि

मीन राशि वालों को फ़ायदे के लिए अच्छी जगह मिल रही है। नेटवर्क, दोस्तों और प्रोफ़ेशनल कॉन्टैक्ट से इनकम बढ़ सकती है। ईमानदारी से बनाए गए रिश्ते आगे के दरवाज़े खोलते हैं।

लालच और ज़्यादा कमिटमेंट से बचना ही बेहतर है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट और बच्चों से जुड़े मामले कम पक्के लग सकते हैं, इसलिए सब्र रखें।

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीली मिठाई चढ़ाएं और ज़रूरतमंदों को खाना दान करें।