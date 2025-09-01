Astro Tips: कर्ज का बोझ और आर्थिक तंगी होगी दूर, इस चमत्कारी शब्द को हथेली पर लिखें

धर्म डेस्क। जीवन में धन का महत्व सभी जानते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से लेकर सपनों को साकार करने तक पैसों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कई बार मेहनत और प्रयास के बावजूद आर्थिक संकट और कर्ज का बोझ इंसान को परेशान कर देता है।
ऐसे समय में लोग ज्योतिषीय उपाय और टोटकों की ओर रुख करते हैं। इस लेख में हम आपको धन की कमी को दूर करने का एक आसान उपाय बताएंगे।
आर्थिक संकट अक्सर तीन मुख्य कारणों से पैदा होते हैं...
भारतीय परंपरा में हथेली में देवी लक्ष्मी और विभिन्न देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यह बहुत शक्तिशाली होती है। सुबह उठकर हथेली देखने से देवतागण प्रसन्न होते हैं। हथेली पर कोई शब्द लिखा जाता है, तो वह आपके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह धीरे-धीरे सोच और कर्मों को प्रभावित करता है।
“ॐ श्रीं” (Om Shreem) एक चमत्कारिक शब्द है। ॐ: ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। इसको सनातन धर्म में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है।। श्रीं: महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे हथेली पर लिखने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। आर्थिक रास्ते खुलते हैं।
इस उपाय को सकारात्मक पुष्टि (Positive Affirmation) की तरह देखा जा सकता है। हथेली पर लिखा शब्द और उसका बार-बार दिखना मस्तिष्क को धन और सफलता से जोड़ता है। आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे-धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं।
अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।