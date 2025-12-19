बार-बार टूट रही है मोबाइल स्क्रीन? हो सकते हैं राहु के संकेत, इन उपायों से कम होगा असर

डिजिटल डेस्क। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम इसे बेहद संभालकर रखते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि फोन हाथ से छूट जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है।

अगर नया फोन बार-बार खराब हो रहा है या स्क्रीन टूट रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल नहीं है। राहु को भ्रम, अस्थिरता और अचानक नुकसान देने वाला ग्रह माना गया है।

ज्योतिष शास्त्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए उस पर राहु का सीधा प्रभाव माना जाता है।

ज्योतिष के अनुसार, इसके पीछे राहु ग्रह का प्रभाव हो सकता है, जो जीवन में अचानक समस्याएं और अस्थिरता लेकर आता है।

अगर यह घटना एक-दो बार हो तो इसे सामान्य दुर्घटना माना जा सकता है, लेकिन अगर मोबाइल बार-बार गिर रहा है या स्क्रीन बार-बार टूट रही है, तो ज्योतिष शास्त्र इसे केवल इत्तेफाक नहीं मानता।

इसके संभावित अशुभ संकेत

मानसिक तनाव और भ्रम - राहु के प्रभाव से व्यक्ति निर्णय लेने में उलझन महसूस कर सकता है। बार-बार मोबाइल टूटना मानसिक अशांति का संकेत माना जाता है।

अचानक खर्चों में बढ़ोतरी - मोबाइल की मरम्मत महंगी होती है। बार-बार स्क्रीन टूटने का मतलब है अनचाहे खर्चों का बढ़ना, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है।

रिश्तों में तनाव - मोबाइल संवाद का माध्यम है। इसका बार-बार खराब होना संकेत दे सकता है कि बातचीत में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं या रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है।

राहु के प्रभाव से बचाव के उपाय

अगर आपके साथ यह समस्या बार-बार हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में इसके कुछ सरल उपाय बताए गए हैं-

राहु शांति के उपाय - शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालें या काले तिल का दान करें।

भगवान शिव की उपासना - राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का नियमित जाप करें।

टूटे फोन का उपयोग न करें - टूटी हुई स्क्रीन वाला मोबाइल लंबे समय तक इस्तेमाल करना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, इसलिए उसे जल्द ठीक कराएं।

वैज्ञानिक दृष्टि से यह लापरवाही या दुर्घटना हो सकती है, लेकिन ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार हमारे आसपास की घटनाएं आने वाले समय के संकेत भी देती हैं।

ऐसे में अगर मोबाइल बार-बार टूट रहा है, तो इसे केवल हादसा न मानें, बल्कि अपनी दिनचर्या और ग्रहों की स्थिति पर भी एक नजर जरूर डालें।