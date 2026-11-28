धर्म डेस्‍क। भगवान शिव के रौद्र स्वरूप माने जाने वाले काल भैरव की उपासना भारतीय धर्म परंपरा में विशेष स्थान रखती है। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काल भैरव धर्म और न्याय के रक्षक हैं। वे अपने भक्तों को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं।

भैरव अष्टमी इसी आराध्य स्वरूप के प्राकट्य का पर्व एक दिसंबर शुक्रवार को मनाया जायेगा। इस दिन मंदिरों में अभिषेक, विशेष श्रृंगार, हवन और भोग के साथ आराधना की जाती है। ग्वालियर में भी भैरव उपासना की समृद्ध परंपरा रही है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित पांच प्राचीन भैरव मंदिर अपने इतिहास, प्रतिमाओं की विशेषता और लोक आस्थाओं के कारण अलग पहचान रखते हैं। इन मंदिरों में कहीं साधु-संतों की तपस्या की स्मृतियां जुड़ी हैं तो कहीं स्वयंभू प्रतिमा और त्रिमूर्ति स्वरूप भक्तों को आकर्षित करता है। पहाड़ी पर तपस्या की स्मृति, करीब 500 वर्ष पुराना भैरवनाथ मंदिर भैलसे वाली माता मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर को शहर के प्राचीनतम भैरव स्थलों में गिना जाता है। इसकी प्राचीनता करीब 500 वर्ष बताई जाती है। मान्यता है कि पुराने समय में इस पहाड़ी पर साधु-संत तपस्या किया करते थे। उनकी साधना से जुड़ी लोक मान्यता के अनुसार यहां भैरवनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। भक्त यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन और पूजन से भय और बाधाएं दूर होती हैं। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने का अनुभव भी भक्तों के लिए विशेष होता है। यहां की प्राचीनता और तपस्या से जुड़ी मान्यताएं इस मंदिर को विशिष्ट बनाती हैं।

सराफा बाजार के बटुक भैरव, 250 वर्ष पुरानी स्वयंभू प्रतिमा शहर के व्यस्त सराफा बाजार में स्थित बटुक भैरव मंदिर की पहचान बाल स्वरूप में विराजित भैरवनाथ से है। यहां करीब 250 वर्ष पुरानी स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। मंदिर की देखरेख से जुड़े कारोबारी संदीप मित्तल के अनुसार, उनके परिवार का इस स्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। वर्ष 1977 में उनके पिता को स्वप्न में भैरवजी ने गरुड़ भैरव के स्वरूप में दर्शन दिए थे। इसके करीब छह माह बाद परिवार ने इस स्थान को खरीदा। इसके बाद यहां पूजा-अर्चना की परंपरा आगे बढ़ी। बच्छराज का बाड़ा: एक स्थान पर तीन भैरव स्वरूप बच्छराज का बाड़ा स्थित आशापूर्ण भैरव मंदिर अपनी त्रिमूर्ति प्रतिमा के कारण विशेष पहचान रखता है।पारसमल पारख, खेमचंद पारख व संजीव पारख ने बताया कि करीब 124 वर्ष पुराने इस मंदिर में तीन भैरव स्वरूप एक साथ विराजमान हैं। मंदिर की देखरेख से जुड़े संजीव पारख के अनुसार, बीच में तोलियासरजी भैरव, बाईं ओर अलाय के भैरवनाथ और दाईं ओर कोडमदेसर के भैरवजी स्थापित हैं। इस तरह श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर तीन स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मंदिर का नाम आशापूर्ण भैरव होने के पीछे भी भक्तों की मान्यता जुड़ी है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना पूरी होती है।