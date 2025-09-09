बुध के गोचर से बनेगा भद्र महापुरुष राजयोग, पितृ पक्ष में 4 राशियों को मिलेगा धन लाभ

धर्म डेस्क। Budh Gochar 2025 in Kanya: सितंबर 2025 में बुध ग्रह का महत्त्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। 15 सितंबर को बुध सिंह राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। कन्या में बुध का गोचर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा।

यह दुर्लभ योग चार राशियों के जातकों को धन, तरक्की और सफलता के सुनहरे अवसर देगा। वृषभ राशि वृषभ राशि वालों के लिए बुध गोचर करियर में तरक्की के द्वार खोलेगा। काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन उसके नतीजे सकारात्मक होंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक तनाव दूर होगा। व्यापार में विस्तार मिलेगा, जिससे नए अवसर खुलेंगे।

मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध होने के कारण यह गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। घर-गाड़ी जैसी सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होगा। करियर में उन्नति मिलेगी। व्यापार में प्रगति का सुनहरा समय है। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, जिससे नए अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि बुध का स्वगृही होकर गोचर कन्या राशि वालों के लिए बंपर लाभदायी रहेगा। भद्र महापुरुष योग उन्हें शोहरत, धन-दौलत और बड़ी डील्स दिला सकता है, जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में खुशहाली होगी। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।