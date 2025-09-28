Budh Gochar 2025: 3 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश, चमक जाएगी इन जातकों की किस्मत

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। 03 अक्टूबर 2025 की सुबह 3 बजकर 41 मिनट पर बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। तुला बुध की अति-मित्र राशि मानी जाती है, इसलिए इस अवधि में ग्रह अपनी पूरी शक्ति और शुभ प्रभाव देंगे। यह गोचर करियर, व्यापार, शिक्षा, रिश्तों और वित्तीय मामलों में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

आइए जानते हैं, इसका सभी 12 राशियों पर असर...

मेष राशि

बुध का गोचर करियर और व्यापार में नए अवसर लेकर आएगा। साझेदारी वाले कार्यों में लाभ होगा, पर दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। वैवाहिक जीवन में संवाद से तनाव कम होगा।

वृषभ राशि

काम का दबाव बढ़ सकता है, पर मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा, जिससे कार्य पूर्ण होंगे।

मिथुन राशि

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। रचनात्मक और कलात्मक लोगों को पहचान मिलेगी।

कर्क राशि

परिवार और गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। संपत्ति विवाद में सावधानी बरतें। घर के सदस्यों के बीच संवाद से समस्याएं हल होंगी।

सिंह राशि

वाणी और संचार कौशल से लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएँ फायदेमंद होंगी। भाई-बहनों का सहयोग रहेगा। मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को तरक्की मिलेगी।

कन्या राशि

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए निवेश के अवसर बनेंगे। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी।

तुला राशि

यह गोचर आत्मविश्वास और उन्नति लेकर आएगा। करियर और सामाजिक जीवन में प्रगति होगी। नए संपर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि

खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें। विदेश से जुड़े कार्य लाभ देंगे। आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर झुकाव रहेगा।

धनु राशि

मित्रों और समाज का सहयोग मिलेगा। टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट सफल होंगे।

मकर राशि

कार्यस्थल पर पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। करियर में उन्नति और प्रमोशन की संभावना है। परिवार और पेशे में संतुलन जरूरी होगा।

कुंभ राशि

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है। विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। अध्यापन और शोध कार्यों में सफलता मिलेगी।

मीन राशि

साझेदारी में सतर्क रहें। वित्तीय लेन-देन सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पैतृक संपत्ति से जुड़ी खबरें मिल सकती हैं।