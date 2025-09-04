चंद्र ग्रहण से पहले के डेढ़ घंटा इन लोगों को रहना है सावधान, बेहद खतरनाक होगा ये समय; समझें कारण

धर्म डेस्क। Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ जाता है। रात 09:58 बजे से शुरू होकर यह ग्रहण देर रात 01:26 बजे तक रहेगा। इसका पीक टाइम रात 11 बजे से 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा, जब चंद्रमा का अद्भुत दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल और राहु काल का संयोग हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस बार सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा। खास बात यह है कि इस दौरान शाम 05:01 बजे से 06:35 बजे तक राहु काल भी रहेगा। सूतक और राहु काल का यह संयोग बेहद अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव को दोगुना कर देगा।

किसे बरतनी चाहिए सावधानी? ग्रहण काल बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इस दौरान उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं तेज काम, खाना पकाने या काटने-छीलने जैसे कार्यों से दूर रहें। बच्चे और बुजुर्ग भी अनावश्यक बाहर न निकलें और जोखिम भरे कार्यों से बचें।