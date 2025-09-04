मेरी खबरें
    चंद्र ग्रहण से पहले के डेढ़ घंटा इन लोगों को रहना है सावधान, बेहद खतरनाक होगा ये समय; समझें कारण

    7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह रात 09:58 से 01:26 बजे तक रहेगा और इसका सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से शुरू होगा। सिंह और तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 02:18:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 02:23:17 PM (IST)
    चंद्र ग्रहण पर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. 7 सितंबर को भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।
    2. ग्रहण का समय रात 09:58 से 01:26 बजे।
    3. सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से शुरू होगा।

    धर्म डेस्क। Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ जाता है।

    रात 09:58 बजे से शुरू होकर यह ग्रहण देर रात 01:26 बजे तक रहेगा। इसका पीक टाइम रात 11 बजे से 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा, जब चंद्रमा का अद्भुत दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

    चंद्र ग्रहण में सूतक काल और राहु काल का संयोग

    हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस बार सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा। खास बात यह है कि इस दौरान शाम 05:01 बजे से 06:35 बजे तक राहु काल भी रहेगा। सूतक और राहु काल का यह संयोग बेहद अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव को दोगुना कर देगा।

    किसे बरतनी चाहिए सावधानी?

    ग्रहण काल बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इस दौरान उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं तेज काम, खाना पकाने या काटने-छीलने जैसे कार्यों से दूर रहें। बच्चे और बुजुर्ग भी अनावश्यक बाहर न निकलें और जोखिम भरे कार्यों से बचें।

    इन राशियों को रहना होगा सावधान

    ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए बेहद अशुभ रहेगा। इन्हें इस दिन यात्रा, जोखिमपूर्ण कार्य और बड़े आर्थिक लेन-देन से परहेज करना चाहिए। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और जल्दबाज़ी से बचें। बाकी राशियों पर इसका असर सामान्य रहेगा, लेकिन सतर्कता सभी के लिए लाभकारी होगी।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

