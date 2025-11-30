मेरी खबरें
    Chanakya Niti: इन 3 तरह के घरों पर मां लक्ष्मी रहती हैं खुश, धन की होती है वर्षा

    चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में गुणवान लोगों का सम्मान होता है, शांति और प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है तथा अन्न का आदर किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में धन, सुख और समृद्धि निरंतर बढ़ती है और नकारात्मकता दूर रहती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:49:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:49:34 AM (IST)
    आचार्य चाणक्य की बताई नीतियों से मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. शांत, कलह-रहित घर में सुख और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
    2. अन्न का सम्मान आर्थिक मजबूती और व्यापार प्रगति दिलाता है।
    3. एकता, प्रेम और समझ वाला परिवार हमेशा खुशहाल रहता है।

    धर्म डेस्क। Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य इतिहास के महानतम विद्वानों में से एक माने जाते हैं। उनकी बताई नीतियां आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ खास गुणों वाले घरों पर हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे घरों में धन, सुख और सकारात्मकता का निरंतर वास होता है।

    आइए जानते हैं इन विशेष गुणों के बारे में...

    गुणी और योग्य लोगों का सम्मान

    चाणक्य बताते हैं कि जिन घरों में गुणवान, ज्ञानवान और योग्य व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, वहां धन की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे लोग स्वभाव से विनम्र, उदार और धर्म का पालन करने वाले होते हैं। उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जिससे समृद्धि बढ़ती है।


    जहां न हो झगड़ा और कलह

    घर का शांत और प्रेमपूर्ण माहौल समृद्धि का आधार माना जाता है। जहां रोजाना झगड़े-फसाद, मतभेद या तनाव रहता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरतीं। इसके विपरीत, जिस घर में समझ, सम्मान और एकता हो, वहां सफलता और आर्थिक उन्नति के द्वार खुलते रहते हैं।

    अन्न का आदर करने वाला घर

    चाणक्य नीति के अनुसार, अन्न देवता का रूप है। जिस घर में भोजन को बर्बाद नहीं किया जाता और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया जाता है, वहां कभी अभाव नहीं होता। ऐसे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। व्यापार-नौकरी में प्रगति मिलती है।

