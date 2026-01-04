कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश... किसी को मिलेगी नौकरी, तो किसी की होगी विदेश यात्रा; इन 3 राशियों के 'अच्छे दिन' शुरू

डिजिटल डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है। चार जनवरी 2026 को चंद्र देव ने मिथुन राशि से निकलकर कर्क में प्रवेश कर लिया है। चंद्रमा का यह गोचर अगले दो दिनों तक इसी राशि में रहेगा, जिससे सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। हालांकि, तीन विशेष राशियों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है।

मिथुन राशि चंद्र देव वर्तमान में आपके द्वितीय यानी 'धन भाव' में विराजमान हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। आय के नए सोर्स बनेंगे और आप दूसरों को रोजगार देने में भी सक्षम होंगे।