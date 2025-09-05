Chandra Grahan 2025: भारत के किन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण? अभी नोट करें सूतक काल से जुड़ी जरूरी बातें

धर्म डेस्क। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को लगने जा रहा है। इसे भारत समेत कई देशों में देखा जा सकेगा। इस वर्ष कुल चार ग्रहण लगेंगे, लेकिन भारतीयों को केवल यही चंद्रग्रहण दिखाई देगा। खास बात यह है कि यह भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा और इसे ब्लड मून (Blood Moon) के नाम से भी जाना जा रहा है।

चंद्र ग्रहण की तिथि और समय (Chandra Grahan 2025 Date & Time in India) ग्रहण का स्पर्श (आरंभ)- रात्रि 9:57 बजे ग्रहण का मध्य- रात्रि 11:41 बजे ग्रहण का मोक्ष (समापन)- रात्रि 1:27 बजे (8 सितंबर) इस दौरान सूतक काल 9 घंटे पहले यानी दोपहर 12:57 बजे से शुरू होकर 1:27 बजे तक प्रभावी रहेगा। भारत के ये शहर बनेंगे साक्षी (Chandra Grahan 2025 Visibility in India) यह चंद्र ग्रहण भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में लोग इसे आसानी से देख पाएंगे। मौसम साफ रहने पर इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी।