धर्म डेस्क। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक नंबर होता है और किसी भी नंबर का एक खास नेचर होता है। जब बच्चों के नंबर की बात आती है तो हर बच्चा दूसरे से अलग होता है।

माना जाता है कि कुछ नंबर में पैदा हुए बच्चों की समझने की स्किल बहुत अच्छी होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चीज़ें बहुत देर से समझ आती हैं। अक्सर माता-पिता कुछ बच्चों के बारे में कहते हैं कि उनके बच्चे को बड़ी-बड़ी बातें मिनटों में याद हो जाती हैं। इसके लिए उनका नंबर ज़िम्मेदार होता है।

आइए जानते हैं उन नंबर के बारे में, जिनके बच्चों को न्यूमरोलॉजी में इंटेलिजेंट और तेज़ दिमाग और सबसे अच्छी याददाश्त वाला माना जाता है। नंबर 1 - न्यूमरोलॉजी के अनुसार, नंबर 1 सूर्य देव से जुड़ा है और सूर्य के प्रभाव के कारण इस नंबर के बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये बच्चे जन्म से ही कॉन्फिडेंट, एनर्जी से भरे और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। जो बच्चे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका नंबर 1 होता है। माना जाता है कि इस नंबर के बच्चों में नई चीज़ें सीखने की अच्छी जिज्ञासा होती है और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। वे जो चीज़ एक बार देखते हैं उसे याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते। माता-पिता को ऐसे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। उन पर अपनी इच्छाएँ थोपने के बजाय, उन्हें फ़ैसले लेने और नई चीज़ें सीखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 3 नंबर 3 का स्वामी बृहस्पति ग्रह माना जाता है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले बच्चे नंबर 3 के माने जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण ये बच्चे जन्म से ही लीडर होते हैं और किसी भी चीज़ से जल्दी पीछे नहीं हटते।