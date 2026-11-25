धर्म डेस्क। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक नंबर होता है और किसी भी नंबर का एक खास नेचर होता है। जब बच्चों के नंबर की बात आती है तो हर बच्चा दूसरे से अलग होता है।
माना जाता है कि कुछ नंबर में पैदा हुए बच्चों की समझने की स्किल बहुत अच्छी होती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चीज़ें बहुत देर से समझ आती हैं। अक्सर माता-पिता कुछ बच्चों के बारे में कहते हैं कि उनके बच्चे को बड़ी-बड़ी बातें मिनटों में याद हो जाती हैं। इसके लिए उनका नंबर ज़िम्मेदार होता है।
आइए जानते हैं उन नंबर के बारे में, जिनके बच्चों को न्यूमरोलॉजी में इंटेलिजेंट और तेज़ दिमाग और सबसे अच्छी याददाश्त वाला माना जाता है।
न्यूमरोलॉजी के अनुसार, नंबर 1 सूर्य देव से जुड़ा है और सूर्य के प्रभाव के कारण इस नंबर के बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये बच्चे जन्म से ही कॉन्फिडेंट, एनर्जी से भरे और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। जो बच्चे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका नंबर 1 होता है।
माना जाता है कि इस नंबर के बच्चों में नई चीज़ें सीखने की अच्छी जिज्ञासा होती है और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। वे जो चीज़ एक बार देखते हैं उसे याद रखते हैं और कभी नहीं भूलते।
माता-पिता को ऐसे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। उन पर अपनी इच्छाएँ थोपने के बजाय, उन्हें फ़ैसले लेने और नई चीज़ें सीखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
नंबर 3 का स्वामी बृहस्पति ग्रह माना जाता है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले बच्चे नंबर 3 के माने जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण ये बच्चे जन्म से ही लीडर होते हैं और किसी भी चीज़ से जल्दी पीछे नहीं हटते।
ये अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। इन्हें किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से समझने की इच्छा होती है। ये सिर्फ़ चीज़ों को रटने के बजाय उसके पीछे का कारण जानना पसंद करते हैं। इनकी याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। ऐसे बच्चे कोई भी नई जानकारी जल्दी समझ लेते हैं। इन्हें शुरू से ही किताबें पढ़ना, सवाल पूछना और नई जानकारी इकट्ठा करना पसंद हो सकता है।
मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से है। अगर किसी बच्चे का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 होता है। बुध को बुद्धि, बातचीत और सोचने-समझने की क्षमता का कारक माना जाता है।
इसलिए, इस मूलांक के बच्चे न सिर्फ़ बुद्धिमान होते हैं बल्कि उनकी याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार, इस मूलांक के बच्चे बहुत चालाक, जिज्ञासु और साधन संपन्न होते हैं। इनकी सीखने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। ये नई चीज़ों को जल्दी समझने और उन्हें याद रखने में भी अच्छे होते हैं।
अगर आपके बच्चे का मूलांक भी इनमें से है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकती हैं।