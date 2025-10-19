Choti Diwali 2025: छोटी दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आसान उपाय, चारों तरफ से बरसेगा धन

धर्म डेस्क। देशभर में आज धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। दीपोत्सव के पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत इसी दिन से होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है।

लोग धन, समृद्धि और सुख-शांति की प्राप्ति के लिए विधि-विधानपूर्वक पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली की रात किए गए कुछ विशेष उपाय पूरे साल के लिए शुभ फल देते हैं। ऐसा ही एक उपाय नारियल से जुड़ा हुआ है, जिसे करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में स्थायी रूप से धन का वास होता है।