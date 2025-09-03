Daan Niyam: अपनी कमाई का इतना हिस्सा जरूर करें दान, कभी नहीं होंगे कंगाल; जानें सही नियम

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में दान (Daan) को पुण्य (Punya) कमाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने से व्यक्ति के पाप कटते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

खास बात यह है कि दान करने वाला कभी निर्धन या कंगाल नहीं होता, बल्कि उसका धन-संपत्ति में और अधिक वृद्धि होती है। कितने अंश की कमाई करनी चाहिए दान? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान के लिए अलग करना चाहिए। शास्त्रों में इसे दशांश दान कहा गया है, यानी अपनी आय का 10 प्रतिशत भाग दान करना सबसे उत्तम माना जाता है।