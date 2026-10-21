Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: अटका धन वापस मिलेगा या बढ़ेगी आर्थिक तंगी? इन राशियों को करियर में मिलेगी सफलता

धर्म डेस्क। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। जहां मेष, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता और मुनाफे के योग बन रहे हैं, वहीं कर्क, कुंभ और मीन राशि वालों को सेहत, संपत्ति विवाद और गुप्त शत्रुओं से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।