Aaj Ka Rashifal 21 October 2026: अटका धन वापस मिलेगा या बढ़ेगी आर्थिक तंगी? इन राशियों को करियर में मिलेगी सफलता
21 अक्टूबर 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से सभी 12 राशियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। जहां मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 07:00:00 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 07:25:43 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal 21 October 2026
HighLights
- मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के लिए सफलता का दिन
- मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि को सतर्कता
- वृषभ राशि के घर नया मेहमान, कन्या राशि को मिलेगा हुआ
धर्म डेस्क। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। जहां मेष, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता और मुनाफे के योग बन रहे हैं, वहीं कर्क, कुंभ और मीन राशि वालों को सेहत, संपत्ति विवाद और गुप्त शत्रुओं से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
आइए जानते हैं समाचार प्रारूप में सभी राशियों का संपूर्ण और सटीक राशिफल-
1. मेष राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है।
- स्वास्थ्य और परिवार: सेहत में सुधार होगा और ऊर्जा बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा।
- करियर और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
- व्यापार और निवेश: पुराना किया गया निवेश आज आपको बड़ा मुनाफा देगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता हासिल होगी।
2. वृषभ राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों से भरा रहेगा।
- यात्रा और नए कार्य: दोस्तों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन उत्तम है।
- करियर और आर्थिक स्थिति: कामकाज में आ रही पुरानी परेशानियों का हल निकलेगा। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- परिवार: घर में मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं और किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
3. मिथुन राशि
- दिन का हाल: आज आपको हर कदम पर संभलकर रहने की सलाह दी जाती है।
- सावधानी और शत्रु पक्ष: व्यर्थ के वाद-विवादों से दूर रहें। विरोधी या शत्रु आपके काम बिगाड़ने के लिए कोई साजिश रच सकते हैं।
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा।
- वित्तीय स्थिति: आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आज आपको किसी से वित्तीय मदद लेनी पड़ सकती है।
4. कर्क राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है।
- स्वास्थ्य और परिवार: सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है।
- करियर और नौकरी: कार्यक्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि काम में बदलाव की स्थिति भी आ सकती है। नौकरीपेशा लोग विवादों से दूर रहें।
- व्यापार और वित्त: धन के मामलों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन ज्यादा खास नहीं दिख रहा है।
5. सिंह राशि
- दिन का हाल: आज आपके लिए एक शानदार और सफल दिन की शुरुआत हो रही है।
- मनोदशा और सम्मान: मन में नई उमंग और उत्साह रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा।
- करियर और व्यापार: रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में बड़े बदलावों के साथ लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा।
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी और आज आप अपने लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं।
6. कन्या राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपके लिए सुखद समाचार लेकर आ रहा है।
- वित्त और रुका धन: काफी समय से अटका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- व्यापार और करियर: व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बड़े वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
- परिवार: पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा और घर में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है।
7. तुला राशि
- दिन का हाल: आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है।
- करियर और मतभेद: कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने करीबी लोगों से मनमुटाव या मतभेद बढ़ सकता है।
- व्यापार और वित्त: व्यापारियों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और कुछ बड़े काम अटक सकते हैं।
- परिवार और यात्रा: यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने के आसार हैं।
8. वृश्चिक राशि
- दिन का हाल: आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा, सतर्कता बनाए रखें।
- कानूनी मामले और शत्रु: कोर्ट-कचहरी या न्यायालय के मामलों में असफलता हाथ लग सकती है। विरोधियों और शत्रुओं से विशेष सावधान रहें।
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन कुछ खास नहीं है।
- वित्त और परिवार: बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
9. धनु राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा।
- करियर और नौकरी: कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) की अच्छी खबर मिल सकती है।
- व्यापार और मुनाफा: आर्थिक नजरिए से आज का दिन बड़ा मुनाफा देने वाला है। व्यापारियों को बेहतरीन सौदे मिलेंगे।
- परिवार: परिवार के सदस्यों के साथ लंबे समय से चला आ रहा पुराना विवाद आज खत्म हो जाएगा।
10. मकर राशि
- दिन का हाल: आज का दिन आपको प्रगति और सफलता की दिशा में ले जाएगा।
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। व्यापार के मामले में बड़ी कामयाबी मिल सकती है और नए काम की शुरुआत भी संभव है।
- मित्र और यात्रा: दोस्तों के साथ किसी लंबी और मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।
- परिवार: घर-परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर और मजबूत रहेंगे।
11. कुंभ राशि
- दिन का हाल: आज का दिन थोड़ा विवादित रह सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें।
- पारिवारिक विवाद: परिवार के लोगों के साथ संपत्ति (प्रॉपर्टी) से जुड़े मसले पर झगड़ा या बहस हो सकती है।
- शत्रु और सावधानी: विरोधियों से सावधान रहें, वरना आप किसी बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं।
- व्यापार और यात्रा: व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल नहीं है, कारोबार में विवाद की स्थिति बन सकती है। यात्रा करते समय सावधानी रखें।
12. मीन राशि
- दिन का हाल: आज आपको स्वास्थ्य और वित्तीय फैसलों में विशेष ध्यान देना होगा।
- स्वास्थ्य और परिवार: सेहत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ सकता है। परिजनों से मतभेद की संभावना है।
- व्यापार और निवेश: आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम न उठाएं। शेयर बाजार में सोच-समझकर ही निवेश करें।