धर्म डेस्क। देव दीपावली (देव दीपावली 2026) का त्योहार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में देव दीपावली का खास महत्व है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने का रिवाज है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रस्म को सही तरीके से करने से भक्त के जीवन में सुख और शांति आती है और उसे सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। देव दीपावली के मौके पर भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की खास पूजा की जाती है।

ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने से भक्त के जीवन से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव दिवाली के दिन भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं, तो इस आर्टिकल में हम इसका कारण विस्तार से जानेंगे। त्रिपुरारी रूप की पूजा क्यों की जाती है? एक पौराणिक कथा के अनुसार, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। इस महान जीत के उपलक्ष्य में सभी देवी-देवता काशी पहुंचे, गंगा तट पर दीये जलाए और भगवान शिव की पूजा की। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण भगवान शिव को 'त्रिपुरारी' के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए देव दिवाली के दिन भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की पूजा करने का खास महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में युद्ध सेक्शन में त्रिपुरासुर के वध का विवरण मिलता है।