    Devuthani Ekadashi 2025: मेष से लेकर मकर तक... इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे धन के द्वार

    Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी का दिन हर साल भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ शुभता और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। माना जाता है कि इस दिन से चार महीने की चातुर्मास अवधि समाप्त होती है और सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 04:25:03 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 04:25:23 PM (IST)
    धर्म डेस्क। देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi 2025) का दिन हर साल भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ शुभता और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। माना जाता है कि इस दिन से चार महीने की चातुर्मास अवधि समाप्त होती है और सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं।

    इस बार की देवउठनी एकादशी कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है - इन जातकों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति, रिश्तों में सामंजस्य और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं किन 7 राशियों पर इस देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी।


    मेष राशि (Aries)

    देवउठनी एकादशी मेष राशि के जातकों के लिए नेतृत्व और नए अवसरों का समय लेकर आई है। आपकी कार्यकुशलता और रणनीतिक सोच से सफलता के द्वार खुलेंगे। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आर्थिक प्रगति के योग बनेंगे।

    उपाय

    • घी का दीपक जलाकर 'ॐ सूर्य देवाय नमः' मंत्र का जाप करें।

    • सुबह गुड़ और जल अर्पित करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

    वृषभ राशि (Taurus)

    वृषभ राशि वालों के लिए यह समय करियर दिशा तय करने का है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में शुभ संकेत मिलेंगे।

    उपाय

    • देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और 'श्रीं' मंत्र का जाप करें।

    • जरूरतमंदों को चावल या दूध दान करें, समृद्धि प्राप्त होगी।

    मिथुन राशि (Gemini)

    मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन अनुशासन और सफलता का प्रतीक है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे। भावनात्मक रूप से स्थिर रहकर आप रिश्तों में मजबूती ला पाएंगे।

    उपाय

    • 'ॐ बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।

    • सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान करें।

    कर्क राशि (Cancer)

    कर्क राशि के लिए यह दिन आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भावनात्मक संतुलन से रिश्ते और मजबूत होंगे।

    उपाय

    • भगवान विष्णु को दूध और जल अर्पित करें, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

    • पशुओं को भोजन कराएं, पुण्य प्राप्त होगा।

    तुला राशि (Libra)

    तुला राशि के जातकों के लिए यह एकादशी आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाने वाली है। सूर्यदेव की कृपा से करियर में नए अवसर और सम्मान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

    उपाय

    • गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें।

    • चंदन या सुगंधित वस्तु दान करें, शुभता बढ़ेगी।

    वृश्चिक राशि (Scorpio)

    वृश्चिक राशि के जातकों में साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। निजी जीवन में संयम और समझ से स्थिरता बनी रहेगी।

    उपाय

    • हनुमान चालीसा का पाठ करें या 'ॐ मंगळाय नमः' मंत्र जपें।

    • लाल फूल और मीठा प्रसाद अर्पित करें।

    मकर राशि (Capricorn)

    मकर राशि के लिए देवउठनी एकादशी सम्मान और उन्नति का संकेत दे रही है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और समाज में मान बढ़ेगा। किसी भी कठिनाई के समय धैर्य रखें, सफलता निश्चित है।

    उपाय

    • शनि देव को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें।

    • पक्षियों को दाना खिलाएं, सौभाग्य बढ़ेगा।

