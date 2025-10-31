Devuthani Ekadashi 2025: मेष से लेकर मकर तक... इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे धन के द्वार

धर्म डेस्क। देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi 2025) का दिन हर साल भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ शुभता और समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। माना जाता है कि इस दिन से चार महीने की चातुर्मास अवधि समाप्त होती है और सभी मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं।
इस बार की देवउठनी एकादशी कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है - इन जातकों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति, रिश्तों में सामंजस्य और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं किन 7 राशियों पर इस देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी।
देवउठनी एकादशी मेष राशि के जातकों के लिए नेतृत्व और नए अवसरों का समय लेकर आई है। आपकी कार्यकुशलता और रणनीतिक सोच से सफलता के द्वार खुलेंगे। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आर्थिक प्रगति के योग बनेंगे।
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय करियर दिशा तय करने का है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। यात्रा और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में शुभ संकेत मिलेंगे।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन अनुशासन और सफलता का प्रतीक है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे। भावनात्मक रूप से स्थिर रहकर आप रिश्तों में मजबूती ला पाएंगे।
कर्क राशि के लिए यह दिन आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भावनात्मक संतुलन से रिश्ते और मजबूत होंगे।
तुला राशि के जातकों के लिए यह एकादशी आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाने वाली है। सूर्यदेव की कृपा से करियर में नए अवसर और सम्मान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
वृश्चिक राशि के जातकों में साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। निजी जीवन में संयम और समझ से स्थिरता बनी रहेगी।
मकर राशि के लिए देवउठनी एकादशी सम्मान और उन्नति का संकेत दे रही है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और समाज में मान बढ़ेगा। किसी भी कठिनाई के समय धैर्य रखें, सफलता निश्चित है।
