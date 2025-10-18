Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर करें इस कथा का पाठ, जीवन में बनी रहे सुख-समृद्धि; मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

धर्म डेस्क। धनतेरस (Dhanteras 2025) दीपोत्सव का पहला और अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन पूजा-पाठ, दीपदान और सोना-चांदी की खरीद से घर में धन, वैभव और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन पूजा के साथ इसकी कथा (Dhanteras Katha) का पाठ करना विशेष रूप से शुभ और मंगलकारी माना गया है। आइए जानते हैं धनतेरस की यह पौराणिक कथा-

धनतेरस की कथा (Dhanteras 2025 Katha) एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर जाने लगे। माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने कहा - तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन जब तक मैं वापस न आऊं, तुम दक्षिण दिशा की ओर मत जाना।' लक्ष्मी जी ने सहमति दी।

कुछ देर बाद विष्णु जी ने उन्हें एक स्थान पर रुकने को कहा और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लेकिन जिज्ञासावश लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें सरसों का सुंदर खेत दिखा, जहां से उन्होंने कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। आगे उन्हें गन्ने का खेत मिला, और उन्होंने उसका रस चख लिया। इसी दौरान भगवान विष्णु लौट आए और यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा - 'मैंने तुम्हें दक्षिण दिशा में न जाने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और एक किसान के खेत से चोरी का अपराध भी कर बैठीं। इसलिए तुम्हें अगले 12 वर्षों तक इसी गरीब किसान के घर उसकी सेवा करनी होगी।'