धनतेरस पर सूखा धनिया-नमक खरीदने से मिलेगा लाभ, जरूर करें ये उपाय; बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क। धनतेरस या धनत्रयोदशी (Dhanteras 2025) से दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह शुभ दिन मनाया जाता है। इस दिन सोना-चांदी खरीदने के अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं भी बताई गई हैं, जिन्हें घर लाने से धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इन्हीं में से एक है सूखा धनिया और नमक, जिन्हें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।

कब है Dhanteras 2025? इस साल धनतेरस का पर्व शनिवार, 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान धन्वंतरि के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। सूखा धनिया खरीदने का महत्व धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए धनिये को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन-समृद्धि के योग बनने लगते हैं। पूजा के बाद इस धनिये को अगले दिन तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।