Dhanteras 2026 Wishes: दीपों की थाली सजती रहे, सुख की धारा बहती रहे, धनतेरस पर अपनों को भेजें बधाई संदेश

Dhanteras 2026 Wishes: हिंदू धर्म में धनतेरस (Dhanteras 2026) के पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इसी दिन से 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विधिवत पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार धनतेरस 6 नवंबर को है। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर अपनों को भेजें ये बधाई संदेश, व्‍हाट्सऐप स्‍टेटस, क्‍वोट्स, इंस्‍टा स्‍टोरीज और शुभकामनाएं।

धनतेरस पर शुभकामना संदेश

धनतेरस पर हो सदा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

घर-आंगन रहे सुख-शांति से आबाद।

Happy Dhanteras 2026

धनतेरस का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाएं खुशियां अपार।

माता लक्ष्मी विराजें आपके द्वार,

सभी कामना करें आपकी स्वीकार।

Happy Dhanteras 2026

दीपों से जगमग हो संसार,

मां लक्ष्मी करें सब पर उपकार,

धनतेरस लाए ढेर सारा धन,

और जीवन में रहे सदा सुख-चैन।

धनतेरस का शुभ दिन आया,

खुशियों का सागर साथ लाया,

हर मन में हो विश्वास का दीपक,

जीवन में छा जाए उजाला अपार।

दीयों की रोशनी से चमके संसार,

हर घर में हो खुशियों की बहार,

धनतेरस पर मिले आपको धन की बरसात,

मां लक्ष्मी करें आपके जीवन में वास।

सोना-चांदी की हो खरीदारी,

घर में बजे खुशियों की झंकार प्यारी,

धनतेरस का ये शुभ दिन लाए उजाला,

हर दिल में भर दे सुख का उजियाला।

मिट्टी के दीप जलाएं प्यार से,

हर कोना महके त्योहार से,

धनतेरस लाए खुशियों की सौगात,

मां लक्ष्मी करें आपकी हर मुराद पूरी बात।

आज का दिन है शुभ और प्यारा,

हर मन में बसे खुशियों का नज़ारा,

धनतेरस की आपको लाख-लाख शुभकामना,

मां लक्ष्मी दें धन और सुकून का खज़ाना।

सोने-चांदी से नहीं, मुस्कान से धन कमाओ।