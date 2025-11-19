Diamond Gemstone: इन दो राशियों के लिए लकी है हीरा, खुलेंगे बंद किस्मत के रास्ते, इनकम में होगी बढ़ोतरी

धर्म डेस्क। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव को समर्पित माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषशास्त्र में माना जाता है कि कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा धारण करना अत्यंत फलदायी होता है।

विशेष रूप से वृषभ (Taurus) और तुला (Libra) राशि के जातकों के लिए हीरा शुभ रत्न माना गया है। विश्वास है कि इसे पहनते ही किस्मत में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। शुक्रवार को क्यों पहनें हीरा? सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव की आराधना का दिन है। इस दिन की पूजा से धन की वृद्धि, आर्थिक संकटों से राहत, सौभाग्य में वृद्धि जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं।