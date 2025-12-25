आपका बर्थडे बताएगा भविष्य के बड़े राज! जानें जन्मदिन के अनुसार किस देवता की पूजा से मिलेगा सौभाग्य

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में जन्म की तारीख जितनी अहम मानी जाती है, उतना ही महत्व जन्म के दिन का भी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता और ग्रह को समर्पित है, जिसका प्रभाव उस दिन जन्मे व्यक्ति के स्वभाव, सोच और भविष्य पर पड़ता है।

आप सप्ताह के किस दिन जन्मे हैं, इससे न सिर्फ आपकी आदतें और व्यक्तित्व समझा जा सकता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस देवता की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है।

रविवार को जन्मे लोग

स्वभाव - आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता से भरपूर

रविवार को जन्मे लोग साहसी और रचनात्मक होते हैं।

पूजन उपाय

सूर्य देव की पूजा करें

मंत्र - 'ॐ सूर्याय नमः'

रविवार का व्रत रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है

सोमवार को जन्मे लोग

स्वभाव - भावुक, शांत, पारिवारिक

सोमवार को जन्मे लोगों के आराध्य भगवान शिव होते हैं।

पूजन उपाय

शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें

मंत्र - 'ॐ नमः शिवाय'

इससे मानसिक शांति मिलती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं

मंगलवार को जन्मे लोग

स्वभाव - साहसी, आत्मनिर्भर

मंगलवार को जन्मे लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है।

पूजन उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें

मंत्र - 'ॐ अंजनेयाय नमः'

सिंदूर अर्पित करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं

बुधवार को जन्मे लोग

स्वभाव - बुद्धिमान, चतुर, वाकपटु

बुधवार को जन्मे लोगों के आराध्य भगवान गणेश होते हैं।

पूजन उपाय

गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें

मंत्र - 'ॐ गण गणपतये नमः'

इससे बुद्धि और वाणी में निखार आता है

गुरुवार को जन्मे लोग

स्वभाव - धार्मिक, ज्ञानप्रिय

गुरुवार को जन्मे लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा रहती है।

पूजन उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें

मंत्र - 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'

इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है

शुक्रवार को जन्मे लोग

स्वभाव - प्रेममयी, सौंदर्य प्रेमी

शुक्रवार को जन्मे लोगों की आराध्य मां लक्ष्मी होती हैं।

पूजन उपाय

मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें

मंत्र - 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः'

इससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है

शनिवार को जन्मे लोग

स्वभाव - कर्मठ, अनुशासनप्रिय, संघर्षशील

शनिवार को जन्मे लोगों के देवता शनि देव होते हैं।

पूजन उपाय

सरसों का तेल अर्पित करें

मंत्र - 'ॐ शनिश्चराय नमः'

इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है

नोट - यह लेख धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्वासों पर आधारित है। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।