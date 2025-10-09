Diwali 2025: दिवाली पर राशि अनुसार करें इन चीजों की खरीदारी, दूर होगी दरिद्रता; घर आएंगी लक्ष्मी

धर्म डेस्क। इस साल 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को मनाई जाएगी। यह पांच दिवसीय पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन की गई खरीदारी न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, बल्कि सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी लाती है।

अगर आप इस शुभ अवसर पर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, तो राशि अनुसार वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार दीपावली पर क्या खरीदना सबसे बेहतर रहेगा

दिवाली पर राशि अनुसार क्या खरीदें (Diwali Remedies by Zodiac Sign 2025)

मेष (Aries)

इस राशि का स्वामी मंगल है। मेष जातकों को चांदी के बर्तन या सिक्के, पीतल और तांबे की वस्तुएं, लाल रंग के शोपीस या कपड़े खरीदने चाहिए। इससे सौभाग्य और ऊर्जा में वृद्धि होती है।

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस दिन चांदी का सिक्का, श्री यंत्र, गोमती चक्र या हीरा खरीदना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इससे घर में धन और वैभव बढ़ता है।

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इन्हें कांसे के बर्तन, पन्ना रत्न, धार्मिक पुस्तकें या स्टेशनरी का सामान खरीदना चाहिए। यह ज्ञान और व्यापार में वृद्धि करता है।

कर्क (Cancer)

इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क जातकों को लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, मोती की माला, चांदी का सिक्का या शंख खरीदना शुभ रहेगा। इससे मन की शांति और घर में शुभता आती है।

सिंह (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इन जातकों को सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन, माणिक रत्न या पीतल की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इससे आत्मविश्वास और सफलता के योग बनते हैं।

कन्या (Virgo)

कन्या राशि के लोगों को कांसे के बर्तन, डेकोर आइटम, पन्ना रत्न या गणेश जी की प्रतिमा खरीदनी चाहिए। यह बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है।

तुला (Libra)

तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इन्हें चांदी के आभूषण, श्री लक्ष्मी-गणेश की चरण पादुका या सजावटी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इससे घर में सौंदर्य और शांति बनी रहती है।

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के स्वामी मंगल हैं। इन्हें पीतल, तांबे के बर्तन या चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए। यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है।

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। इस दिन सोना, पीतल के बर्तन, हल्दी की गांठ या धार्मिक ग्रंथ खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इससे सौभाग्य और सम्मान में वृद्धि होती है।

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के स्वामी शनि हैं। इन्हें स्टील के बर्तन, वाहन या नीलम रत्न खरीदना चाहिए। इससे स्थिरता और प्रगति के योग बनते हैं।

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के लोग भी शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनके लिए स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नीलम या फिरोजा रत्न खरीदना शुभ रहेगा।

मीन (Pisces)

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। इन्हें सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के, पीतल के बर्तन और स्फटिक श्री यंत्र खरीदने चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है।

दिवाली पर इन बातों का रखें ध्यान