Dhanteras 2025: सोना-चांदी छोड़े! धनतेरस पर इन 5 चीजों को खरीदना मानते हैं शुभ, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क। धनतेरस (Dhanteras 2025) का पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल यह शुभ दिन 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को पड़ रहा है। यह दिन दीपावली के पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है। परंपरा के अनुसार, लोग इस दिन सोना और चांदी खरीदते हैं, जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है।

हालांकि, यदि आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। शास्त्रों में कई ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है, जिन्हें खरीदना भी बेहद शुभ और लाभदायक माना गया है। आइए जानते हैं वे कौन-सी चीजें हैं-

धनतेरस पर क्या खरीदें? 1. नए बर्तन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन धातुओं का संबंध आरोग्य, पवित्रता और समृद्धि से होता है। इन्हें घर लाने से सौभाग्य और धन-धान्य की वृद्धि होती है। 2. झाड़ू धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि नई झाड़ू का उपयोग उसी दिन न करें, बल्कि इसे साफ स्थान पर संभालकर रखें।