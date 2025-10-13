मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Diwali 2025: दिवाली 2025 पर बनेगा नवपंचम राजयोग, तीन राशियों की चमकेगी किस्मत

    दिवाली 2025 पर बन रहा नवपंचम राजयोग तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। यह योग 14 अक्टूबर की शाम शुक्र और अरुण ग्रह के 120 डिग्री के कोण से बनेगा, जो धन, सफलता, सौभाग्य और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 01:12:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 01:12:45 PM (IST)
    Diwali 2025: दिवाली 2025 पर बनेगा नवपंचम राजयोग, तीन राशियों की चमकेगी किस्मत
    दिवाली के अवसर पर एक अत्यंत शुभ योग। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 14 अक्टूबर को दिवाली पर नवपंचम राजयोग बनेगा।
    2. शुक्र और अरुण ग्रह 120 डिग्री कोण पर रहेंगे।
    3. मिथुन राशि वालों को संपत्ति और पारिवारिक सुख मिलेगा।

    धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह विशेष कोण पर गोचर करते हैं, तो वे अद्भुत शुभ योगों बनाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तक देखा जाता है। इस साल दिवाली के अवसर पर ऐसा ही एक अत्यंत शुभ योग नवपंचम राजयोग बन रहा है। यह सौभाग्य, धन और सफलता का संकेत दे रहा है।

    14 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 34 मिनट पर शुक्र और अरुण (यूरेनस) ग्रह एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय अरुण ग्रह वृषभ राशि में और शुक्र कन्या राशि में स्थित रहेंगे। यह संयोग कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा।


    naidunia_image

    मिथुन राशि

    नवपंचम राजयोग मिथुन राशि वालों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सौहार्द और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। लंबे समय से अटके हुए विवाद सुलझेंगे। नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और सम्मान मिलने के संकेत हैं।

    सिंह राशि

    यह राजयोग सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी राशि से धन भाव में यह योग बन रहा है, जिससे आकस्मिक धनलाभ और करियर में उन्नति के प्रबल योग हैं। व्यवसायियों को नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, जिससे प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा।

    कुंभ राशि

    कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्यवृद्धि और प्रगति का है। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर नए अवसरों और परिवर्तन का सूचक है। विदेश यात्रा, नई नौकरी या निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। वरिष्ठ पदों पर कार्यरत लोगों को लीडरशिप रोल मिल सकता है। यह समय वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए भी शुभ रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.