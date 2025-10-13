Diwali 2025: दिवाली 2025 पर बनेगा नवपंचम राजयोग, तीन राशियों की चमकेगी किस्मत

धर्म डेस्क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह विशेष कोण पर गोचर करते हैं, तो वे अद्भुत शुभ योगों बनाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तक देखा जाता है। इस साल दिवाली के अवसर पर ऐसा ही एक अत्यंत शुभ योग नवपंचम राजयोग बन रहा है। यह सौभाग्य, धन और सफलता का संकेत दे रहा है।

14 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 34 मिनट पर शुक्र और अरुण (यूरेनस) ग्रह एक-दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय अरुण ग्रह वृषभ राशि में और शुक्र कन्या राशि में स्थित रहेंगे। यह संयोग कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा।

मिथुन राशि नवपंचम राजयोग मिथुन राशि वालों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। शुक्र ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सौहार्द और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। लंबे समय से अटके हुए विवाद सुलझेंगे। नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और सम्मान मिलने के संकेत हैं। सिंह राशि यह राजयोग सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी राशि से धन भाव में यह योग बन रहा है, जिससे आकस्मिक धनलाभ और करियर में उन्नति के प्रबल योग हैं। व्यवसायियों को नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, जिससे प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा।