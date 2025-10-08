Diwali Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी देंगी आशीर्वाद, घर में अपनाएं वास्तु के ये उपाय

धर्म डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का शुभ पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ रहा है, जब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है।

दिवाली से पहले अगर आप घर में कुछ छोटे वास्तु परिवर्तन कर लें, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन वास्तु उपायों को अपनाना शुभ रहेगा... उत्तर दिशा में रखें तिजोरी और धन-सामग्री वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, इसलिए तिजोरी, कीमती गहने और धन-संबंधी दस्तावेज इसी दिशा में रखें। यहां कुबेर यंत्र या मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना शुभ होता है। ध्यान रखें कि इस दिशा में जूते-चप्पल, कूड़ादान या गंदगी न रखें। धन हानि और रुकावटें बढ़ सकती हैं।