    Diwali Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी देंगी आशीर्वाद, घर में अपनाएं वास्तु के ये उपाय

    दिवाली से पहले अगर घर में कुछ खास वास्तु उपाय किए जाएं, जैसे उत्तर दिशा में तिजोरी रखना, मुख्य द्वार को साफ रखना और तुलसी का पौधा लगाना, तो इससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो सकता है। ये उपाय धन, सुख और समृद्धि के द्वार खोलते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:56:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 02:56:51 PM (IST)
    Diwali Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी देंगी आशीर्वाद, घर में अपनाएं वास्तु के ये उपाय
    दीवाली पर अपनाएं ये वास्तु के उपाय। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिवाली पर करें घर की पूरी सफाई और सजावट।
    2. उत्तर दिशा में रखें तिजोरी और धन-सामग्री।
    3. मुख्य द्वार स्वच्छ रखें, टूटी वस्तुएं हटाएं।

    धर्म डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का शुभ पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ रहा है, जब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है।

    दिवाली से पहले अगर आप घर में कुछ छोटे वास्तु परिवर्तन कर लें, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी हो सकता है।

    आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन वास्तु उपायों को अपनाना शुभ रहेगा...

    उत्तर दिशा में रखें तिजोरी और धन-सामग्री

    वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, इसलिए तिजोरी, कीमती गहने और धन-संबंधी दस्तावेज इसी दिशा में रखें। यहां कुबेर यंत्र या मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना शुभ होता है। ध्यान रखें कि इस दिशा में जूते-चप्पल, कूड़ादान या गंदगी न रखें। धन हानि और रुकावटें बढ़ सकती हैं।

    मुख्य द्वार की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण

    मुख्य द्वार घर में लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग होता है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखें। टूटी या गंदी वस्तुएं जैसे फटा दर्पण, खराब घड़ी या टपकता नल, वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। यह धन हानि का कारण बनते हैं। दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई जरूर करें।

    दिशाओं के अनुसार सजाएं घर

    वास्तु के अनुसार घर में प्रकाश और स्वच्छता जरूरी है। तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं रखें, जिससे स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है। घर के अंधेरे कोनों में दीप या रोशनी रखें, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो।

