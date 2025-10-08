Diwali Vastu Tips: दिवाली पर मां लक्ष्मी देंगी आशीर्वाद, घर में अपनाएं वास्तु के ये उपाय

धर्म डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली का शुभ पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ रहा है, जब मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है।
दिवाली से पहले अगर आप घर में कुछ छोटे वास्तु परिवर्तन कर लें, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मां लक्ष्मी का स्थायी वास भी हो सकता है।
आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन वास्तु उपायों को अपनाना शुभ रहेगा...
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, इसलिए तिजोरी, कीमती गहने और धन-संबंधी दस्तावेज इसी दिशा में रखें। यहां कुबेर यंत्र या मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना शुभ होता है। ध्यान रखें कि इस दिशा में जूते-चप्पल, कूड़ादान या गंदगी न रखें। धन हानि और रुकावटें बढ़ सकती हैं।
मुख्य द्वार घर में लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग होता है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखें। टूटी या गंदी वस्तुएं जैसे फटा दर्पण, खराब घड़ी या टपकता नल, वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। यह धन हानि का कारण बनते हैं। दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई जरूर करें।
वास्तु के अनुसार घर में प्रकाश और स्वच्छता जरूरी है। तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं रखें, जिससे स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है। घर के अंधेरे कोनों में दीप या रोशनी रखें, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो।