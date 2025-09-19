Surya Grahan 2025: साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें ये काम, नहीं सताएंगे बुरे परिणाम

धर्म डेस्क। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025 Date) 21 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ सावधानियां और उपाय इस दिन करने से विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

ग्रहण के बाद स्नान और दान का महत्व ग्रहण समाप्त होने के बाद पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्न, गुड़, गेहूं, चावल, दाल, लाल वस्त्र या उड़द की दाल का दान करना उत्तम फल देता है।