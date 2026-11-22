धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष में शुक्र का खास महत्व है। शुक्र को सुख, समृद्धि, कला और सांसारिक धन का कारक माना जाता है। यह ग्रह अपनी चाल बदलने वाला है। कैलेंडर के अनुसार, 22 नवंबर, 2026 को शुक्र ने अपनी नीच राशि कन्या से अपनी यात्रा पूरी करके अपनी ही राशि तुला में प्रवेश किया। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में वापस आता है, तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तुला में शुक्र का यह गोचर 1 जनवरी, 2027 तक रहेगा और इसका असर सभी 12 राशियों में अलग-अलग महसूस होगा।

इन क्षेत्रों में मिलेगा अच्‍छा रिजल्‍ट नवंबर 2026 में शुक्र का तुला राशि में गोचर अहम है। 22 नवंबर, 2026 को शुक्र कन्या राशि से अपनी उल्टी चाल पूरी करने के बाद फिर से तुला राशि में आ गए हैं। शुक्र तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और इस राशि में इन्‍हें मज़बूत माना जाता है। यह गोचर धन, लग्ज़री, रिश्तों, बिज़नेस, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े क्षेत्रों में पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकता है।

इन 5 राशियों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले 1. तुला शुक्र अपनी ही राशि में वापस आ रहा है और पहले घर में गोचर कर रहा है, जिससे कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस और प्रोफेशनल रिश्तों में सुधार हो सकता है। बिज़नेस करने वालों को नए मौके मिल सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल रिश्तों में सुधार होने की संभावना है। 2. मिथुन शुक्र पांचवें घर में गोचर कर रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस आइडिया, क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल प्लानिंग में सुधार हो सकता है। स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। 3. कुंभ राशि शुक्र किस्मत और सौभाग्य के नौवें घर में गोचर कर रहा है, जिससे विदेशी बिज़नेस, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोफेशनल ग्रोथ और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट से जुड़े मौके मिल सकते हैं। 4. कर्क राशि शुक्र चौथे घर में गोचर कर रहा है, जिससे प्रॉपर्टी, ज़मीन, बिल्डिंग, गाड़ी और घरेलू सुख-सुविधाओं से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिज़नेस को नए मौके मिल सकते हैं। 5. धनु राशि शुक्र इनकम और मुनाफ़े के ग्यारहवें घर में गोचर कर रहा है, जिससे कमाई बढ़ाने, बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ाने, नए कॉन्टैक्ट बनाने और पैसे का फ़ायदा पाने के मौके मिल सकते हैं। वृश्चिक और मीन राशि वालों को ज़्यादा सावधान क्यों रहना चाहिए? हालांकि शुक्र का तुला राशि में गोचर ज़्यादातर राशियों के लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आएगा, लेकिन वृश्चिक और मीन राशि वालों को अगले 40 दिनों तक सावधान रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के बारहवें घर (खर्चों का घर) में शुक्र के आने से फ़िज़ूलखर्ची और पैसे के नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे पैसे का बैलेंस बिगड़ सकता है।

दूसरी ओर, मीन राशि के आठवें घर में शुक्र के आने से अचानक आने वाली चुनौतियां, सेहत से जुड़ी समस्याएं और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए, इस राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बजट पर टिके रहें, इन्वेस्टमेंट से बचें और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल मेष: शुक्र आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर कर रहा है। यह बदलाव आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियों को दूर करेगा और आपके रिश्ते में मिठास लाएगा। जो लोग बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, उन्हें अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है। सिंगल लोगों को भी शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वृषभ: शुक्र के छठे भाव में होने से आपके रोज़ाना के खर्चे बढ़ सकते हैं। इस दौरान अपनी सेहत और खान-पान को लेकर कोई भी लापरवाही न करें। काम की जगह पर विरोधी एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए अपने प्लान सीक्रेट रखें और समझदारी से काम लें। मिथुन: शुक्र का पांचवें भाव में गोचर बच्चों, पढ़ाई और प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे और क्रिएटिव कामों में शामिल लोगों को नई पहचान मिलेगी। आपकी लव लाइफ में तनाव खत्म होगा और आपसी समझ बढ़ेगी।

कर्क: शुक्र के चौथे भाव में आने से आपकी ज़िंदगी में दुनियावी सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। नया घर, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की लंबे समय से चली आ रही योजनाएँ अब पूरी हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा और घर में कुछ शुभ कार्यक्रम भी हो सकते हैं। सिंह: शुक्र का तीसरे भाव में गोचर आपके कॉन्फिडेंस और हिम्मत को बढ़ाएगा। काम के लिए छोटी दूरी की यात्रा आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी। आपको अपने भाई-बहनों से पूरा सपोर्ट मिलेगा और समाज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ होगी। कन्या: शुक्र के दूसरे भाव में आने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। परिवार में शांति और खुशी बनी रहेगी और लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे।