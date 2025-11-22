Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रहे हैं कीड़े-मकोड़े? मिल सकते हैं खास संकेत

धर्म डेस्क। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हमारे सपने केवल दिमाग की कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले समय के संकेत भी माने जाते हैं। कई बार कुछ विशेष सपने बार-बार दिखें, तो वे किसी घटना का पूर्वाभास दे सकते हैं। कीड़े-मकोड़ों से जुड़े सपनों के भी अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। यदि आपको भी हाल ही में ऐसे सपने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उनका क्या संकेत है, यह जानना जरूरी है।

कनखजूरे का सपना – शुभ और अशुभ दोनों संकेत अगर सपने में बार-बार कनखजूरे का दिखना एक साथ शुभ और अशुभ दोनों तरह के अर्थ रखता है। कनखजूरे को मारते हुए देखना यह सपना संकेत देता है कि आप किसी बड़े संकट या परेशानी से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं। कनखजूरे का कान में घुसना इसे अशुभ माना गया है। यह आने वाले विवाद या झगड़े का संकेत होता है। ऐसे समय में व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। सपने में कॉकरोच देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार कॉकरोच का सपना शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक परेशानी, किसी प्रकार का धोखा या अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।नयदि यह सपना बार-बार आए, तो सतर्क रहें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।