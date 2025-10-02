मेरी खबरें
    Dussehra 2025: दशहरा पर अपने राशि अनुसार करें दान, ग्रह दोष होंगे दूर

    दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत और मां दुर्गा विसर्जन का पर्व है। इस दिन राशि अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। मेष से मीन राशि तक जातकों को विशेष वस्तुएं दान करने और पूजा-अर्चना करने की सलाह दी गई है, जिससे जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 08:38:50 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 08:38:50 AM (IST)
    दशहरा पर ग्रह दोष दूर करने का उपाय। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष: गेहूं-गुड़ दान, राम-हनुमान की पूजा करें।
    2. वृषभ: मां लक्ष्मी पूजा, खीर प्रसाद, चावल-आटा दान।
    3. सिंह: सूर्य देव अर्घ्य, गुड़-मूंगफली-सेब का दान।

    धर्म डेस्क। दशहरा या विजयादशमी का पर्व हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी। नवरात्र के नौ दिनों की पूजा-अर्चना के बाद इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है।

    मान्यता है कि विजयादशमी का पवित्र दिन जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला होता है। इस दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार विशेष वस्तुओं का दान करें, तो उसे शुभ फल प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में तरक्की के नए अवसर खुलते हैं।

    आइए जानते हैं कि इस दशहरे पर मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कौन-सी वस्तु दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करना सबसे शुभ होगा।

    मेष से कर्क राशि तक

    • मेष राशि: गेहूं और गुड़ का दान, भगवान राम-हनुमान पूजा।

    • वृषभ राशि: मां लक्ष्मी की आराधना, खीर प्रसाद, चावल-आटा दान।

    • मिथुन राशि: शमी पौधा लगाकर पूजन, गरीबों को फलों का दान।

    • कर्क राशि: दूध-दही का दान, श्रीराम पूजा और खीर भोग।

    सिंह से वृश्चिक राशि तक

    • सिंह राशि: सूर्य पूजा, गुड़-मूंगफली-सेब का दान शुभ।

    • कन्या राशि: शमी पौधा रोपण, हरी चूड़ी-कपड़े दान।

    • तुला राशि: सफेद मिठाई भोग, चावल-सफेद कपड़े दान।

    • वृश्चिक राशि: लाल मिठाई भोग, जरूरतमंदों को लाल सेब और वस्त्र दान।

    धनु से मीन राशि तक

    • धनु राशि: विष्णु-लक्ष्मी पूजा, पीले कपड़े और अन्न दान।

    • मकर राशि: शमी वृक्ष पूजन, गरीबों को भोजन कराना शुभ।

    • कुंभ राशि: राम दरबार पूजा, वस्त्र व भोजन दान करें।

    • मीन राशि: पीली मिठाई अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराएं।

