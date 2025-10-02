Dussehra 2025: दशहरा पर अपने राशि अनुसार करें दान, ग्रह दोष होंगे दूर

धर्म डेस्क। दशहरा या विजयादशमी का पर्व हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी। नवरात्र के नौ दिनों की पूजा-अर्चना के बाद इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है।

मान्यता है कि विजयादशमी का पवित्र दिन जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला होता है। इस दिन यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार विशेष वस्तुओं का दान करें, तो उसे शुभ फल प्राप्त होता है और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में तरक्की के नए अवसर खुलते हैं।